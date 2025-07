Fuerte sismo sorprende a joven que hacía sentadillas en gimnasio: trató de evacuar, pero le dio un calambre

En las redes sociales, especialmente en TikTok, se ha viralizado un video grabado por la cámara de vigilancia de un gimnasio, que muestra el momento exacto en que un joven intentó escapar del recinto, debido a un fuerte sismo. Sin embargo, tuvo tan mala suerte que, al momento de emprender la huida, le dio un intenso calambre en la pierna derecha.

El material audiovisual, publicado por la cuenta "El Español" (@elespanolcom), fue compartido el pasado 30 de junio de 2025. Aunque ha sido subido recientemente, ya supera los 542.900 reproducciones en la plataforma, cifras que siguen incrementándose. Asimismo, cuenta con más de 16.200 "me gusta", 2200 compartidos y cientos de comentarios.

¿Qué sucedió en el video?

El video de vigilancia empieza mostrándonos a un joven haciendo sentadillas, un ejercicio muy complicado que consiste en cargar una pesa y flexionar las rodillas, mientras bajamos lentamente el cuerpo, como si estuvieramos a punto de sentarnos en una silla. De pronto, se registra un fuerte movimiento telúrico que provoca pánico en los presentes.

Como podrás apreciar en las imágenes, el resto de personas que estaban ejercitándose empiezan a evacuar el gimnasio. El joven que estaba haciendo sentadillas nota el fuerte sismo, así que suelta la pesa para poder escapar. Para su mala suerte, cuando emprendía la huida hacia la puerta de salida, le dio un calambre en su pierna derecha.

El calambre fue tan doloroso para el joven que no podía ponerse de pie; sin embargo, eso no lo detuvo en su deseo por evacuar el gimnasio. Para sorpresa de miles de usuarios, el muchacho comenzó a arrastrarse por el local, mientras el sismo continuaba. Luego de unos segundos, finalmente llegó a la puerta y pudo estar a salvo.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes provocaron diversos comentarios entre los usuarios de TikTok. Algunos cibernautas lamentaron la suerte que tuvo este hombre, resaltando que no se rindió y pudo llegar a la salida. Otros, por el contrario, no dudaron en dejar un mensaje irónico, asegurando que por esos motivos prefieren no ir al gimnasio. Aquí algunos de ellos:

"Por eso no voy al gimnasio", "¿Que probabilidad hay de que te pase eso?", "Ya tengo una excusa perfecta para no ir al gimnasio", "Al menos supo reaccionar y llegar a la salida sano y salvo", "Pero porqué nadie fue a ayudarlo", "Por lo menos no se rindió", "Eso no pasaría si estuviera en el bar, bebiendo una cerveza". Estos son algunos de los comentarios del video.