Hombre es viral por correr para apagar el fuego en el techo de un estadio durante un evento: "El verdadero héroe"

¡Héroe sin capa! Un video publicado en TikTok captó el preciso momento en el que un hombre, en un acto de valentía y rápida acción, corre por el techo de un estadio durante el evento de artes marciales mixtas Oktagon MMA para contener el fuego. Aunque su accionar pasó desapercibido por los asistentes, una joven que se encontraba al lado opuesto de lo sucedido grabó el incidente y no dudó en compartirlo en redes sociales.

El clip rápidamente se volvió viral en TikTok, superando los cinco millones de vistas. Muchos usuarios destacaron la valentía del hombre, mientras que otros, que asistieron al evento, revelaron que no se habían percatado de lo sucedido y le agradecieron por su acción.

Hombre corrió para apagar incendio en techo de estadio

El heroico gesto de un hombre durante un evento de artes marciales mixtas se ha vuelto viral en redes sociales. Mientras el público estaba distraído con la competencia, una parte del techo del estadio comenzó a incendiarse. Sin pensarlo, el joven corrió hacia el área afectada, pese a que se encontraba lejos de la zona.

Con valentía y un extintor en mano apagó el fuego, evitando una posible tragedia. "No todos los héroes usan guantes durante Oktagon", se lee en la descripción del clip.

Tras viralización del video, usuarios no dudaron en felicitar el accionar del joven, mientras que otros, quedaban sorprendidos pues, pese a estar presentes en el momento, no se percataron de lo ocurrido.

"Miles de personas no supieron que fueron salvados por un solo hombre", "No saben la cantidad de vidas humanas que salvó", "Eso puedo ser peor, pero él los salvó", "Corre sin ningún arnés porque probablemente no era su trabajo, pero lo hizo", "Que le suban el sueldo", "El verdadero héroe", "¿Se imaginan todo ese caos que pudo pasar si el fuego se propagaba? Excelente el chico", "Eso merece que le suban el sueldo", "Yo pensé que el humo negro que se vió era de una nube", "Gracias a ese héroe anónimo, miles de personas disfrutaron su evento y nunca sabrán de su existencia", se lee en los comentarios.