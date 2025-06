El segundo capítulo de la popular serie de Chespirito, "Sin querer queriendo", ha sido emitido hace unos días, dejando muy mal parada a la actriz Florinda Meza. Tras varios intentos por la vía legal, la popular Doña Florinda intentó evitar que Paulina y Roberto Gómez, hijos del comediante, produjeran la serie, intentos que fracasaron y finalmente fue emitida este año. La serie biográfica de su padre despertó curiosidad entre los fans de "El Chavo del 8", ya que muchos quisieron ver cómo comenzó todo en la vecindad del Chavo.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

A pocas horas del estreno, las críticas en las redes sociales no se dejaron esperar y tomaron fuerte impulso cuando salió a la luz un extracto de una entrevista que dio Florinda Meza, viuda de Gómez Bolaños, en 2017, en un programa llamado "Suelta la Sopa". En el clip se muestra a la popular Doña Florinda hablando sobre la exesposa del comediante: "Su esposa era una gran mujer, la madre de sus hijos". También divulgó que, mientras "Chespirito" le era infiel a su esposa, ella lo sermoneaba: "Yo lo regañaba mucho por andar con todas y le hablaba de su mujer", finalmente la actriz cuenta que cedió a los coqueteos de Roberto: "Si tanto quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí?".

Resumen del segundo capítulo

La popular serie no sigue una narrativa lineal; más bien, abarca hechos sucedidos entre 1959 y 1978, cuando Chespirito estaba en pleno ascenso y El Chavo del 8 caía. El capítulo que despertó morbo entre los espectadores fue el del popular episodio "Acapulco", donde aparece "Margarita", actriz que interpreta a Florinda Meza y quien era 20 años menor que el actor, topándose con el comediante en una cena, dejando entrever el inicio de su relación. Esta primera infidelidad marca el primer paso hacia una grieta en su matrimonio con Graciela Fernández.

A esto se suma el conflicto de Carlos Villagrán con el comediante, quien también figura como antagonista debido al rol secundario que se le otorga. El personaje de Villagrán es presentado como egocéntrico y sin motivaciones claras.

Reacciones de los usuarios

En diversas plataformas como Facebook, X y TikTok se multiplicaron las publicaciones y frases contra ambos actores. Creadores digitales como El Temach hicieron eco de una frase popular: "No se abandona a la del proceso", haciendo alusión a las parejas que apoyan antes del éxito.

También se abrieron especulaciones sobre la posibilidad de que Florinda Meza aún estuviera comprometida con el director de la serie, Enrique Segoviano, por lo cual los usuarios dicen que hubo doble infidelidad. Para muchos, ella fue un factor determinante en las tensiones del programa y el quiebre del matrimonio del actor.