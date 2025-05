Paolo Guerrero sorprende con nuevo look y usuarios lo comparan con influencer: "Valentino Guerrero"

Paolo Guerrero celebró al ritmo de salsa el cumpleaños de su mamá, Doña Peta, con un peculiar look que fue comparado con el del tiktoker Valentino. Foto: Composición LR/ TikTok/ Instagram

Paolo Guerrero celebró al ritmo de salsa el cumpleaños de su mamá, Doña Peta, con un peculiar look que fue comparado con el del tiktoker Valentino. Foto: Composición LR/ TikTok/ Instagram

Paolo Guerrero llega inspirado tras su convocatoria a la selección peruana. El jugador de Alianza Lima anotó en su último partido con el cuadro blanquiazul por la Copa Libertadores y, aunque no lograron clasificar a la siguiente fase del torneo, al menos obtuvieron un cupo para disputar el repechaje hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Hace poco, el 'Depredador' celebró a lo grande el cumpleaños número 75 de su mamá, Doña Peta, con una agrupación de salsa. En un video difundido en redes sociales, se ve a Paolo Guerrero animarse a sacar unos ‘pasos prohibidos’ al lado de su madre. "Vamos, cintura, cintura, dale, cintura", se le escucha decir al cantante de la orquesta mientras Guerrero se mueve al ritmo de la canción. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue su peculiar nuevo look, lo que llevó a muchos a compararlo con un popular influencer peruano: “Valentino Guerrero”.

Usuarios de TikTok comparan look de Paolo Guerrero con el de Valentino

Muchos internautas de TikTok no tardaron en reaccionar con humor al nuevo look del jugador de la selección peruana, ya que el parecido con el tiktoker Valentino fue imposible de ignorar. Las comparaciones no se hicieron esperar: “¿No había terminado el cumple de Valentino?”, “Grande, Valentino”, “Baila bien, Valentino”, fueron algunos de los comentarios.

Otros incluso lo compararon con el hijo de un famoso actor estadounidense: “Doña Peta y el hijo de Will Smith”. Algunos mencionaron que Doña Peta se había aprendido los pasos de Alondra, mientras que otros destacaron el amor que Paolo Guerrero le tiene a su madre.

¿Quién es la pareja actual de Paolo Guerrero?

La actual pareja de Paolo Guerrero es Ana Paula Consorte, quien también estuvo presente durante el cumpleaños de Doña Peta y se mostró muy animada durante la celebración. Incluso se atrevió a dar unos pasos de salsa durante la fiesta al lado del delantero de Alianza Lima.