Perrito ingresa a una laguna para darse un baño, pero furioso ganso lo toma por una oreja y lo regresa a la orilla

Unas imágenes sacaron miles de sonrisas a los usuarios en TikTok. ¿Qué pasó? Los protagonistas de este nuevo viral fueron un perro y un ganso, quienes, al parecer, lograron acaparar las miradas por su inusual comportamiento.

Mediante un video publicado en la cuenta @doblaje.quillero, se logró ver a un tierno lomito de color negro y un ganso. La mascota se metió a una laguna para darse un buen chapuzón, sin embargo, sus planes se vieron frustrados por la presencia del ave.

El can se metió a las frescas aguas en un día soleado y cuando, al parecer, estaba pasando el mejor momento, su diversión se vio opacada por el ganso, al que se le notaba muy molesto por haber ingresado a su laguna.

Sin meditarlo mucho, la furiosa ave tomó con su pico una de las orejitas del peludito y lo sacó del agua sin ninguna contemplación. El pequeño, aún atónito, luchaba por zafarse, pero el poder del pico era inquebrantable.

El ganso no paró en su propósito de sacar al perrito de su laguna y lo dejó en la orilla. Foto: composición LR/ TikTok/ @doblaje.quillero

El intransigente emplumado no paró hasta llevar a la orilla al perrito, quien, al parecer, no volverá a meterse a alguna laguna cuando haya un ganso. El video, como era de esperarse, no tardó en volverse viral y sacar más de una sonrisa en la popular red social china.

“El perro: ‘no me sacaron, me salí yo solo’”, “Esto sirve de terapia de risas”, “Con estos videos es imposible quedarse triste”, “El perro: ‘De mejores lugares me han botado”, “Pobre firulais lo echaron de la piscina”, escribieron algunos usuarios en TikTok.