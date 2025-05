Susy Díaz es vista con nuevo galán y al ser consultada sobre posible romance, su respuesta desata risas: "Me ahorró el taxi"

La excongresista Susy Díaz siempre ha dado de qué hablar sobre su vida amorosa y esta vez, no fue la excepción. La también exvedette peruana fue captada almorzando en un restaurante con un hombre desconocido. Sin embargo, al consultarla por su nuevo ‘saliente’, la mamá de ‘Florcita’ Polo generó risas por su respuesta, que se ha replicado en las redes sociales por la tiktoker ‘La Mana’.

En el clip se logra visualizar una conversación de WhatsApp entre la exparlamentaria y un reportero, quien le consulta sobre el video donde luce con un hombre vestido de negro en un establecimiento.

“Buen día Susy, que tal. Y ese chico, ¿fue una salidita? ¿Es galán?, le preguntó en un primer momento el periodista. Por su parte, la exparlamentaria señaló que es un amigo que le invita a salir y lo principal, no tiene que gastar ni un sol en sus paseos.

“Es mi guarda nalgas. No me cobra un sol, me ahorro el taxi y aparte me invita a almorzar en vez de que yo gaste, él gasta. Esos hombres que me chalequean, me suman. Bienvenidos a mi vida, los sangrones no, respondió la popular Susy Díaz.

Susy Díaz contestó al reportero que el joven era su ‘guarda nalgas’ y no le cobraba ni un sol. Foto: Magaly TV

En otro momento de la conversación, el reportero volvió a insistir: “Pero entonces, ¿estás en salidas, Susy? Te lo tenías guardado. ¿Cómo se llama? El clip de Susy Diaz fue compartido por Geraldine Vílchez Domínguez, más conocida en el mundo de las redes sociales como ‘La Mana’.

En el mismo, coloca un mensaje: “Todas aprendiendo a contestar como Susy Díaz”. Como era de esperarse, el video ha sacado miles de sonrisas y ha generado una larga fila de mensajes.

“Susy es la maestra de todas, menos de su hija Florcita. Que seria yo, si mi mamá fuera Susy”, “Susy patrimonio del país”, “Desde hoy queda el "guardanalgas". Como siempre mi tía Chuchi con las épicas”, “Mi patrona Susy Díaz, mi sensey. Hay mucho que aprender”, escribir los usuarios en las redes sociales.