Buzo ayuda a tiburón que tenía un hilo de pesca alrededor de su cabeza: "Un valiente y noble gesto"

Un buzo se ha ganado el respeto y admiración de miles de usuarios en las redes sociales, luego de que actuara valientemente para ayudar a un tiburón que se encontraba en problemas. El noble gesto del hombre, grabado por una cámara en su cabeza, fue publicado en TikTok y otras plataformas, donde no tardó en viralizarse rápidamente. ¿Por qué razón? Vamos a contarte.

Por el momento, se desconoce quién es el autor del video, ya que el material audiovisual ha sido compartido en TikTok por varias cuentas, una de ellas fue "El español"(@elespanolcom). Aunque fue subido recientemente, posee más de 135.000 reproducciones en dicha plataforma, así como miles de 'likes' y cientos de comentarios, la mayoría de ellos felicitando al buzo.

¿Qué sucedió en el video?

Como podrás apreciar en las imágenes, el hombre estaba buceando en el océano, cuando de pronto divisa a un tiburón (bastante pequeño) que tenía algo cerca de su cabeza. Para ver qué estaba ocurriendo, el valiente buzo decide acercarse al escualo, el cual estaba junto a unas rémoras, unos peces que se alimentan de los restos de comida que deja el animal.

Luego de acercarse lo suficiente, el buzo se percata que había un hilo de pescar que estaba lastimando al pequeño tiburón, ya que estaba completamente apretado alrededor de su cabeza. "Se trata de un tipo de plástico que normalmente se utiliza para asegurar cajas de cartón pesadas", señaló la cuenta que compartió este video en TikTok.

A pesar de que el animal marino no era muy grande, el buzo no sabía cómo iba a reacción. No obstante, decidió ayudarlo, ya que el hilo de pesca estaba cortándole la piel, muy cerca a donde estaban sus branquias. Usando un pequeño cuchillo, el hombre logró (luego de varios intentos) remover este hilo que lastimaba y molestaba al tiburón que se fue velozmente.

¿Cómo reaccionar los usuarios?

El video publicado en TikTok se ha vuelto tendencia en las redes sociales, sobre todo en México, Perú, Argentina, Chile, entre otros paises de Latinoamérica. Tras ver las impresionantes imágenes, cientos de usuarios no dudaron en dejar su 'me gusta' y un comentario de felicitación al buzo. A continuación, vamos a dejarte algunos de ellos:

"Un valiente y noble gesto", "Increíble gesto de compasión. Es genial ver cómo los buzos ayudan a los animales marinos", "Gracias por ese gran corazón y ayudarlo. Bendiciones para ti", "Maravilloso, tremenda valentía. Mis respetos". Estos son algunos de los comentarios que los usuarios de TikTok realizaron en este video viral.