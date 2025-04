Chofer de autobús sale a trabajar junto a su lorito: "Imagínate vivir en Europa y perderte esto"

En TikTok y otras redes sociales, los videos de loritos suelen viralizarse con gran facilidad, gracias a las ocurrencias de estas simpáticas aves, que son captadas en situaciones bastante curiosas capaces de arrancar una sonrisa a cualquiera. Recientemente, uno de estos clips se ha convertido en tendencia en México, Perú, España, entre otros países.

Las imágenes tienen como protagonista a un adorable lorito de frente roja, una de las especies más sociables que existen en la actualidad. Por ese motivo, muchos las eligen como mascotas. Una de estas personas fue un conductor de autobús que no tuvo mejor idea que llevar a su entrañable compañerito emplumado a su jornada de trabajo.

¿Qué hizo este lorito?

El video fue publicado en TikTok por el usuario “enoc_.79” y, hasta el momento, acumula miles de reproducciones, 'me gusta' y compartidos. Además, las imágenes han generado decenas de comentarios, en su mayoría destacando el gran cariño que el conductor demuestra por su loro, el cual se comporta de forma ejemplar durante el viaje.

Como podrás apreciar en las imágenes, el lorito se encuentra en el espejo retrovisor interior del autobús y no encerrado en una jaula, detalle que fue aplaudido por muchos cibernautas. La presencia del ave no pasó desapercibida para los pasajeros del vehículo, quienes no dudaron en sacar sus celulares para grabar su comportamiento.

Algunos pasajeros incluso se acercaron para verlo más de cerca y ofrecerle algún bocadillo. Por ejemplo, en otro video se aprecia al lorito comiendo un chizito, una golosina que no dudo en recibir. Aunque no se especifica el origen del clip, se puede apreciar una bandera de Nicaragua, lo que sugiere que habría sido grabado en dicho país.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales?

El video del lorito viajando en autobús no solo se volvió viral por lo tierno de la escena, sino también por las divertidas y emotivas reacciones que generó entre los usuarios de redes sociales. Los comentarios no tardaron en llenar la publicación, mezclando humor, ternura y admiración por el vínculo entre el ave y su dueño.

"Imagínate vivir en Europa y perderte esto", "¿Cómo se llama el ayudante verde?", "¿No le hará daño, así sin una Coca Cola?", "Dios bendiga a los hombres que aman y cuidan a los animalitos", "El dueño de la unidad supervisando ahí humildemente". Estos son algunos de los comentarios que realizaron los usuarios en el video.