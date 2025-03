¡Boda de película! Novios se casan al estilo de Los Caballeros del Zodiaco y sus invitados se transforman en personajes del anime

Los invitados no dejaron pasar ningun detalle de Los Caballeros del Zodiaco, como mostraron en un video de TikTok. Foto: composición LR/ TikTok/ @novelazapegato

Los invitados no dejaron pasar ningun detalle de Los Caballeros del Zodiaco, como mostraron en un video de TikTok. Foto: composición LR/ TikTok/ @novelazapegato

Una boda como ninguna otra sorprendió a todos cuando una pareja decidió celebrar su gran día al más puro estilo de Los Caballeros del Zodiaco. La novia, con su radiante vestido blanco, y el novio, vestido como un caballero, dieron el sí bajo un ambiente muy diferente al de las tradicionales ceremonias. Lo que realmente se robó la atención de los usuarios en las redes sociales, sin embargo, fue la increíble transformación de los invitados, quienes se sumergieron en el universo del anime.

Uno de los asistentes más comentados fue el que decidió vestirse de Sagitario, el caballero de oro del signo, quien no dudó en mostrar todo su carisma y estilo. El evento, que rápidamente se hizo viral en TikTok bajo la cuenta @novelazapegato, dejó a los usuarios sorprendidos, quienes no podían creer que alguien se tomara tan en serio la temática de Los Caballeros del Zodiaco en un día tan especial.

Novios se convierten en Caballeros del Zodiaco

Con una ambientación inspirada en el anime, la boda tuvo momentos que parecían sacados de una película de acción, donde los caballeros no solo luchaban por el amor, sino también por el estilo. Los novios, especialmente el novio, que llevaba una peluca de cabello negro, deslumbró con su atuendo y actitud.

Lo más divertido de todo esto fue la reacción de los invitados, quienes se sumaron al concepto con entusiasmo y creatividad, dando lugar a una fiesta que quedó grabada para la posteridad. Sin lugar a dudas, esta boda se convirtió en un evento épico digno de los Caballeros del Zodiaco, donde el amor y la fantasía se unieron para hacer historia.

¿Qué dijeron los usuarios en TikTok sobre la peculiar boda?

“Ni en Disney ves esa producción”, “¿Que estoy haciendo mal en mi vida para que no me invitaran a esa boda?”, “El padre que los casó por dentro estaba ‘perdónalos señor porque no saben lo que hacen’”, “Hermosa boda Otaku, estoy que lloro”, “Gente feliz que hacen que un momento sea único e inolvidable”, “Que lindo coincidir con alguien y que puedas hacer lo que te haga feliz”, fueron algunos mensajes que dejaron los usuarios en la caja de comentarios de TikTok