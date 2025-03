Belinda Clemente siempre soñó con estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), sin embargo, nunca imaginó que lograría el primer puesto en Odontología. Su ingreso a la Decana de América no fue fácil para la joven cachimba, pues tras su segundo intento fallido en el examen de admisión, y luego de más de un año de preparación, pensó en dejar de lado su deseo de postular y formar parte de esta emblemática institución educativa del Perú.

"Estaba pensando en ponerme a trabajar y esperar el examen de admisión de la Villa (UNFV) para postular. También estaba pensando en ingresar tal vez a una privada", indicó la estudiante en una entrevista para el canal de YouTube Chisme Universitario. Gracias al apoyo que recibió de sus padres, Belinda decidió intentar postular una vez más a la UNMSM.

¿Por qué Belinda, primer puesto en Odontología, no quería postular volver a postular a San Marcos?

Según contó Belinda, desde que egresó del colegio y optó por prepararse en una academia para ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), se planteó un tiempo límite para conseguir su sueño: no estudiar durante más de un año para alcanzar su vacante. "Yo me había puesto una meta personal de máximo estar un año en la academia porque no quería perder el tiempo, como muchos lo dirían", señaló.

Es por ello que se enfocó en su preparación con dedicación. Aunque no ingresó en su primer intento, no se desanimó, ya que solo llevaba cinco meses de preparación. Sin embargo, lo que más la marcó fue su segundo intento para ingresar a la UNMSM, pues quedó fuera por solo cuatro preguntas.

Belinda Clemente logró ingresar en primer puesto a la UNMSM. Foto: YouTube/ Chisme Universitario

Este resultado la desanimó al volver intentar postular a San Marcos. Además, ya iba a cumplir el año de preparación en la academia. "Todos tenían expectativas en mí. Mi mamá me decía: 'Esta vez, sí la haces', igual que mis compañeros y profesores. Fui, di mi examen y me quedé por 4 preguntas. Ahí fue cuando dije. 'Ya no quiero'. Ya no quería volver a postular a San Marcos", reveló.

Fue gracias al apoyo de sus familiares y amigos que decidió volver a postular una tercera vez, sin imaginar que conseguiría el primer puesto en la carrera de Odontología en la UNMSM.

¿Cuál es el puntaje mínimo para ingresar a San Marcos?

En el último examen de admisión, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) eliminó el puntaje mínimo para ingresar. Ahora, los postulantes compiten por una vacante de acuerdo con el puntaje obtenido y el número de plazas disponibles en cada carrera. Esto significa que el ingreso depende del rendimiento relativo de los aspirantes, ya que quienes obtengan las mejores calificaciones serán los que accedan a un cupo en la universidad.