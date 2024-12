El periodista peruano Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, generó un gran interés entre sus seguidores al revelar un particular episodio de su vida relacionado con las elecciones presidenciales del 2016. Caballero, conocido por su aguda crítica política y su actual participación en el programa de YouTube 'Habla Good', mencionó cómo intentó movilizar a la comunidad de creadores digitales para asumir una postura política en contra de la candidatura de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral.

El relato despertó tanto admiración como curiosidad por la falta de respuesta que recibió de la mayoría de los youtubers a los que convocó.

"Me convertí en el 'apestado', pero lo hice por mi país", resaltó Curwen. Foto: Todo Good /YouTube

Solo uno respondió su mensaje

En un video compartido en su canal, Curwen explicó cómo, en plena contienda electoral entre Fujimori y Kuczynski, decidió tomar la iniciativa y contactar a varios youtubers peruanos de lo que él denomina la "primera generación".

"Resulta que en el año 2016, la segunda vuelta electoral Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, y yo como pequeño y humilde servidor aproveché una antigua reunión de YouTube para copiar los correos de todos los creadores que les acabo de mencionar", relató Caballero, haciendo alusión a nombres reconocidos como Bruno Acme, Andynsane, entre otros. A través de un correo electrónico, les planteó la importancia de asumir una postura política frente a lo que describió como una "situación crítica" para el país.

"Envié un correo electrónico y les dije: 'Gente, ¿qué tal? Para los que no me conocen, soy tal. Tengo un canal tal. Les escribo básicamente porque quiero contarles que estamos en una situación muy crítica. El país está en una situación crítica y realmente tenemos que tomar una postura política'", explicó el periodista. Además, les ofreció su apoyo como asesor para la creación de contenido político. Sin embargo, la respuesta que recibió fue casi nula, salvo por el interés de un solo creador. "Nadie me hizo caso, solamente Henry Spencer (Luis Carlos Burneo)".

La Habitación de Henry Spencer es el videoblog de Luis Carlos Burneo. Foto: difusión

Caballero también recordó cómo una creadora muy reconocida lo rechazó de manera directa, expresándole su descontento por incluir temas políticos en su contacto. "Una creadora, muy grande, me dijo a mí: 'Por favor no me estés copiando con cosas políticas'".

Según mencionó, la mayoría de los creadores que contactó optaron por mantenerse al margen debido al temor de ser vetados por marcas con las que colaboraban. "Me cerré las puertas", comentó con cierta resignación.

La experiencia relatada por Víctor Caballero dejó entrever las dificultades de combinar activismo político con la creación de contenido en plataformas como YouTube, especialmente en un contexto tan polarizado como el de las elecciones peruanas de 2016. Su historia no solo evidencia el temor de muchos creadores a perder oportunidades comerciales, sino también los desafíos de promover el compromiso político en un medio donde la neutralidad parece ser la regla predominante.