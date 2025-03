Joven de 24 años revela por qué postuló a la UNMSM a escondidas de sus padres: “Estaba en una privada”

Una joven de 24 años, postulante a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), reveló que tomó la decisión de participar en el examen de admisión a escondidas de sus padres. A pesar de que el apoyo familiar es crucial en muchas decisiones, esta joven prefería mantener en secreto su intento por ingresar a la universidad pública, ya que se encontraba en una situación económica difícil. Su historia demuestra cómo el deseo de superación y alcanzar un futuro mejor puede llevar a tomar decisiones complejas.

Postuló a la UNMSM a escondidas de sus padres

En un video compartido en la cuenta de YouTube "Chisme Universitario", la joven, visiblemente emocionada, explicó que a sus 24 años finalmente se dio la oportunidad de intentarlo por una vacante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La joven relató su experiencia previa en una universidad privada, donde debido a las dificultades económicas no pudo continuar sus estudios.

"He ahorrado para pagar el examen, ellos piensan que estoy en el trabajo. Es que yo he estado en una privada y lo he dejado, ahora estoy intentando por una universidad pública. De hecho, estoy postulando por la misma carrera", comentó durante la entrevista.

La joven añadió que su decisión de postular a San Marcos se debía a la imposibilidad de seguir costeando sus estudios en una universidad privada. En ese sentido, destacó que, aunque el camino no fue fácil, su determinación y esfuerzo continúan intactos. Esta decisión, a pesar de la incertidumbre, fue tomada con la esperanza de que las oportunidades de una universidad pública le permitan cumplir sus metas profesionales.

"Lucha por tus sueños"

Las reacciones de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos expresaron su admiración y apoyo por la valentía de la joven al tomar esta decisión. "Nunca, pero nunca es tarde para comenzar de nuevo. Te deseo todo el éxito en este nuevo camino", comentó un usuario en YouTube.

Otros se sintieron inspirados por su historia y resaltaron lo valiente que fue enfrentar la situación económica para poder seguir adelante. "Cada uno decide su futuro, si se puede. ¡Éxitos en tu examen!", escribió otro seguidor, alentando a la joven a no rendirse. A lo largo de los comentarios, varios usuarios compartieron palabras de aliento y motivación, reconociendo la importancia de la perseverancia. "Es admirable ver cómo sigues luchando por tus sueños a pesar de las dificultades. ¡Te deseo lo mejor, adelante con todo!", comentó otro seguidor. "Que tu esfuerzo y dedicación den frutos. Estás demostrando que los sueños no tienen edad. ¡Mucho éxito en todo lo que venga!", expresó una usuaria. Por último, uno de los seguidores escribió: "Este es solo el principio de un gran camino. Sigue adelante, ¡con fe y esfuerzo todo es posible!".