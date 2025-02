La gastronomía peruana es reconocida en el mundo por su diversidad y riqueza, pero un reciente video de un influencer surcoreano ha causado revuelo en redes sociales. A través de su cuenta en TikTok, el creador de contenido @coco, famoso por probar platillos internacionales, visitó un restaurante en Perú y degustó un plato que, según él, forma parte de la tradición culinaria del país.

Se trata de un puré de papa con riñón flameado al vino tinto, un platillo que sorprendió al joven coreano no solo por su sabor, sino por el hecho de estar hecho a base de riñón. “Sabe muy diferente de lo que esperaba, pero está muy rico”, comentó en su video. Sin embargo, lo que parecía una simple reseña gastronómica de Perú terminó desatando un debate entre los peruanos, quienes aseguraron no conocer dicho plato.

Coreano prueba comida peruana y genera controversia en TikTok

El video rápidamente se viralizó en TikTok y desató una ola de comentarios de usuarios peruanos que pusieron en duda la autenticidad del platillo. Varios afirmaron que, si bien el puré de papa es un acompañamiento habitual en la gastronomía peruana, nunca habían escuchado de una preparación que incluyera riñón flameado al vino tinto.

“Soy de Perú y nunca escuché ese plato”, comentó una usuaria. “Soy peruana y no sabía que existía riñón con puré”, agregó otra. “Soy recontra peruana y nunca en mi vida probé ni escuché de ese plato”, escribió una tercera persona.

Las dudas sobre el origen del platillo llevaron a algunos internautas a especular que podría tratarse de una creación de un restaurante en particular o de una receta poco difundida. No obstante, el debate puso sobre la mesa la capacidad de la cocina peruana para innovar y fusionar sabores, a pesar de que algunas combinaciones no sean ampliamente conocidas dentro del país.

¿Qué es la gastronomía peruana reconocida a nivel mundial?

La cocina peruana es famosa a nivel global por su fusión de ingredientes autóctonos con influencias de distintas culturas. A lo largo de los siglos, migraciones europeas, asiáticas y africanas han enriquecido la oferta culinaria del país, dando lugar a platillos icónicos como el ceviche, el lomo saltado y la pachamanca.

La cocina peruana no solo destaca por su sabor inigualable, sino también por su habilidad para ajustarse a las preferencias gastronómicas de distintos países sin perder su identidad. En diversas partes del mundo, chefs peruanos han sabido reinventar el ceviche, preservando su esencia tradicional mientras incorporan matices propios que lo hacen único en cada región. Esta capacidad de adaptación, sumada a la diversidad de ingredientes y técnicas culinarias, ha sido clave para que la gastronomía del Perú gane prestigio a nivel global en los últimos años.