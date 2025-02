El reconocido actor, productor y director mexicano Gael García Bernal, ganador del Globo de Oro por su papel en Mozart in the Jungle, sorprendió en una reciente entrevista al elegir el ceviche peruano sobre la versión de su país. Durante un segmento de preguntas rápidas, donde debía escoger entre ambas preparaciones, el cineasta no dudó en expresar su preferencia por el plato insignia del Perú.

Su respuesta causó gran revuelo en redes sociales, generando tanto elogios como orgullo entre los peruanos, quienes resaltaron el reconocimiento de una figura internacional a la gastronomía de su país. La frase con la que justificó su elección fue clara y contundente: “El original”.

Ceviche mexicano y peruano. Foto: composición LR / Google

¿Qué fue lo que exactamente dijo?

Durante la entrevista, el director de Chicuarotes recibió la pregunta directa sobre cuál ceviche prefería: el peruano o el mexicano. Sin dudarlo, García Bernal respondió con firmeza: “El original”, dejando en claro su inclinación por la versión peruana del plato.

¿Cuáles fueron las reacciones de los usuarios?

Las redes sociales estallaron con comentarios de peruanos y extranjeros celebrando la declaración del actor. Algunos mensajes destacados fueron: "Soy mexicano, pero qué buen platillo desde Perú para el mundo, un deleite!", "Gael García, su respuesta es contundente y lo admiro por ser tan objetivo", y "El ceviche es original del Perú".

El ceviche peruano en la gastronomía mundial

El ceviche peruano es ampliamente reconocido como uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía mundial. Su preparación, basada en pescado fresco marinado con limón, ají, cebolla y culantro, ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación en Perú y celebrada cada 28 de junio en el Día Nacional del Ceviche. La preferencia de una figura internacional como Gael García Bernal refuerza su estatus como una joya culinaria del país.