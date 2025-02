Turistas coreanos sorprendidos por velorios con bandas en Perú: "Bella tradición, en Corea es triste"

Un grupo de turistas coreanos vivió una experiencia inusual durante su visita a Cusco, Perú. Mientras recorrían la histórica ciudad inca, quedaron impresionados por un velorio tradicional peruano que incluía música en vivo. Este tipo de despedidas, generalmente asociadas con la solemnidad, sorprendió a los extranjeros, quienes se mostraron fascinados por la alegría y las costumbres del país andino.

Este evento, lejos de ser triste, celebraba la vida del difunto de una manera que para los turistas coreanos fue algo completamente nuevo. El video de su reacción causó furor en TikTok, alcanzando más de 30.000 interacciones en la plataforma.

Coreanos sorprendidos por velorios con bandas en Perú

Los turistas de Corea llegaron a Cusco para disfrutar de los principales atractivos turísticos de la ciudad, como la Plaza Mayor y la famosa piedra de los 12 ángulos. Sin embargo, su recorrido se vio interrumpido por un evento tan peculiar como conmovedor: un velorio acompañado por una banda musical. Este tipo de ritual, que se repite en varias regiones de Perú, mostró a los extranjeros una visión completamente diferente del duelo y el último adiós.

El video, grabado y compartido en la cuenta de TikTok "El Copenio", muestra cómo los turistas se quedaron en silencio observando el ataúd acompañado de músicos y el bullicio típico de estos eventos. La tradición, que tiene raíces profundas en las costumbres andinas, invita a la comunidad a participar y celebrar la vida del difunto con música y bailes. "Me encanta, me gusta mucho. En Corea todo es triste", "Me he emocionado", "Yo también quiero, me despidan así con canciones. Se despide de su barrio", indicaron.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes sociales?

El video del encuentro de los turistas coreanos con el velorio peruano se viralizó rápidamente en redes sociales, especialmente en TikTok. La grabación ya supera las 30.000 interacciones y los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios señalaron que la tradición refleja una visión única de la muerte en la cultura peruana, donde se cree que la despedida debe ser una fiesta que celebre la trascendencia del ser humano. "La mayoría de la sierra despide así, porque se creía que la muerte debía ser una fiesta de trascendencia", indicó un seguidor de TikTok.

Otros usuarios comentaron sobre cómo, en sus regiones, la música también juega un papel importante en los velorios, adaptándose a los gustos del difunto. "En Ayacucho también tenemos estas tradiciones, y después del entierro vamos a la casa del fallecido y nos invitan adobo", relató un usuario.

¿Cómo son los velorios en Corea?

En contraste con las costumbres de Perú, los velorios en Corea se caracterizan por una solemnidad que incluye un enfoque mucho más reservado hacia la exposición del cadáver. A diferencia de Perú, donde las despedidas suelen ser acompañadas de música y baile, en Corea el ritual se centra en la exhibición de una fotografía del difunto, colocada en la sala principal. El cuerpo generalmente se mantiene oculto, ya que la cultura coreana considera que mostrar el cadáver de forma pública es un acto emocionalmente fuerte.

El proceso de velorio en Corea se realiza dentro de funerarias, donde se instalan varias salas, y el acceso al cuerpo está restringido solo a familiares cercanos. En lugar de celebrar la vida, como en Perú, el enfoque en el país asiático se concentra en la solemnidad y el respeto. Los arreglos florales juegan un papel destacado en los velorios, y las familias suelen recibir a los visitantes con una serie de rituales, que varían según la región y las tradiciones familiares. A pesar de la tristeza inherente, muchos coreanos también ven el velorio como una oportunidad para honrar al difunto y asegurar su descanso en paz.