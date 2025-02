Tiktoker tuvo la suerte de entrevistar a Willem Dafoe y no lo reconoció: "¿A qué te dedicas?"

Usuarios quedaron desconcertados y no tardaron en realizar divertidas reacciones. Foto: TikTok

Usuarios quedaron desconcertados y no tardaron en realizar divertidas reacciones. Foto: TikTok

El tiktoker Khan (@hikhann_) protagonizó un momento inusual cuando se encontró con Willem Dafoe en la calle sin reconocerlo. Fascinado por su estilo, el creador de contenido se acercó al actor y le preguntó: "Disculpa, me encanta tu outfit. ¿A qué te dedicas?". El ganador del Oso de Oro Honorífico en 2018, conocido por películas como Spider-Man(2002), El Faro (2019) y Pobres Criaturas (2023), respondió con sencillez: "Soy actor".

Sin darse cuenta de la magnitud de su entrevistado, Khan continuó su cuestionario improvisado, interesándose por su vida y su trabajo en la industria del cine.

La reacción de Willem Dafoe: ¿qué dijo?

A lo largo de la conversación, el tiktoker le pidió a Willem Dafoe que revelara su nombre, a lo que el actor respondió con naturalidad: "Sí, Willem". Sin embargo, Khan aún no lo identificaba. El creador de contenido quiso profundizar en la experiencia de su entrevistado y le preguntó: "¿Qué amas de tu trabajo?". Dafoe, con su estilo reflexivo, contestó: "Siempre es diferente, nada es lo mismo".

En un momento interesante de la charla, el tiktoker le pidió un consejo para quienes buscan seguir una carrera similar en la actuación. La respuesta del actor sorprendió: "No doy consejos". Ante la insistencia de Khan, Dafoe explicó: "Todos tienen que encontrar su propio camino".

El creador de contenido también le preguntó cómo le gustaría ser recordado, a lo que el actor de Spider-Man respondió con franqueza: "No pienso en eso". Finalmente, cuando le consultó dónde se veía en cinco años, Dafoe cerró la entrevista con una respuesta que refleja su filosofía de vida: "No lo sé, me cuesta pensar más allá de mañana".

La entrevista viral rápidamente captó la atención en redes sociales, con miles de usuarios reaccionando al encuentro espontáneo. Willem Dafoe, reconocido por su versatilidad en el cine y su participación en importantes películas, demostró una vez más su humildad y su forma particular de ver la vida.