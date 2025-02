Macario Martínez, el joven barrendero de México que triunfa como cantante en Spotify y TikTok: “Es un sueño para mí”

Las redes sociales han transformado el camino al éxito de los artistas emergentes. Un ejemplo es Macario Martínez, un joven barrendero de 23 años de la Ciudad de México que, con su voz y carisma, se volvió viral en TikTok y triunfó en Spotify. En pocos días, su música acumuló millones de reproducciones, un logro que a muchos les toma años. Su ascenso comenzó con un video donde, aún con su uniforme de limpieza, interpretaba "Sueña lindo, corazón". La grabación superó los 14 millones de vistas, marcando un antes y un después en su vida.

“Fue un sueño para mí, desde el día uno cuando desperté y vi mis números, llevo seis años subiendo mis canciones, empecé a ver si alguien conectaba con el proyecto. Desde niño entré a clases de guitarra y luego me metí a otra más profesional, me alejé de eso, pero siempre me gustó la música, no dejaba de ir a conciertos, así encontré mi inspiración para hacer las canciones”, comentó el artista en una entrevista para el programa 'Ya párate'. Gracias a este impulso, su cuenta en la plataforma de TikTok ya reúne más de 330,000 seguidores, mientras que en Spotify ha superado los 300,000 oyentes mensuales.

Macario Martínez: el joven barrendero que conquisto TikTok y Spoty?

Antes de que su voz se hiciera famosa en TikTok y Spotify, Macario Martínez llevaba una vida completamente distinta. Trabajaba en el Servicio de Limpia de la Ciudad de México, tarea que asumió luego de no lograr ingresar a la licenciatura en teatro y tras ser despedido de su empleo como jardinero en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

“Trabajo en el sistema de limpieza de la Ciudad de México, en Reforma, cuando hay eventos o conciertos, me tardo días en limpiar la zona”, reveló. “Me quedé desempleado, era jardinero en el IPN y estaba ahí porque quería estudiar teatro, afortunadamente mi mamá me contactó con una de sus amigas y me metieron a trabajar”, añadió.

Desde niño, la música fue su gran pasión. En su infancia tomó clases de guitarra, pero fue en la adolescencia cuando comenzó a experimentar con la composición. Su primer acercamiento a la producción musical ocurrió cuando encontró un teléfono móvil en un autobús y lo usó para grabar sus primeras canciones. “Toda mi carrera empezó en mi adolescencia cuando me encontré un celular en la calle y grababa videos, de ahí empecé a jugar a hacer música y luego ya aprendí gracias a recomendaciones de otros amigos”, relató.

Con el tiempo, y con el apoyo de su madre, ahorró lo suficiente para comprar su primera guitarra, un instrumento con el que más tarde crearía los temas que ahora resuenan en redes. “Ahorré junto con mi mamá para comprarme una guitarra, encontré una que me gustó y así empecé a tocarla”, explicó.

El impacto de su música en plataformas digitales

El éxito de Macario Martínez no es casualidad. Su tema "Sueña lindo, corazón" se ha convertido en una de las canciones más compartidas en redes sociales, logrando una conexión profunda con la audiencia. Su estilo musical, una combinación de letras emotivas y melodías sencillas, ha conquistado a oyentes que buscan autenticidad en un mercado saturado por producciones comerciales.

En Spotify, su discografía ha crecido rápidamente. Además de su éxito viral, el artista cuenta con otros temas que han empezado a ganar reconocimiento, como:

¿Qué somos hoy?

Nuestra casa en el mar

Hey destino

Adiós

Otra vez

Ojos tristes

Dibujos raros

Nada que decir

18 de abril

Macario Martínez y su futuro prometedor

El caso de Macario Martínez demuestra que la viralidad en redes sociales puede abrir oportunidades inimaginables. Su historia ha captado la atención de medios de comunicación y de figuras del entretenimiento que han mostrado interés en su carrera. Entrevistado en el programa "Ya párate", el joven artista expresó su sorpresa al ver cómo su música alcanzó a tantas personas en tan poco tiempo.

A pesar de su repentino éxito, Macario Martínez mantiene los pies en la tierra. En su perfil de TikTok, sigue compartiendo su día a día con humildad, recordando su origen y agradeciendo el apoyo de quienes han impulsado su carrera. Su objetivo es claro: seguir creando música y consolidarse en la industria sin perder la autenticidad que lo llevó al reconocimiento.