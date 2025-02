Tiktoker conmueve al ayudar a una adulta mayor y su fiel perrito: "Eres un verdadero influencer"

La historia de Rosita, una adulta mayor en Ecuador que vivía en condiciones precarias junto a su inseparable perrito, conmovió a miles en redes sociales. Su caso llegó a oídos del tiktoker Javier Proaño, un creador de contenido conocido por su labor humanitaria en favor de personas de escasos recursos, especialmente adultos mayores. Con apoyo de sus seguidores, logró brindarle ayuda y mejorar su calidad de vida, convirtiendo este noble gesto en un emotivo momento viral.

Adulta mayor y su fiel perrito recibieron apoyo

En el video compartido en TikTok, se observa la difícil situación en la que vivía Rosita, de aproximadamente 80 años. Su humilde vivienda se encontraba en estado de deterioro, y su fiel compañero, un perrito con abundante pelaje descuidado, necesitaba atención urgente. Conmovido por la situación, el tiktoker y su comunidad de seguidores se movilizaron para brindarle asistencia.

Can recibió atención médica. Foto: Javier Proaño/ TikTok

Llegaron a su hogar con materiales para refaccionar la vivienda y la llevaron de compras para adquirir ropa de abrigo y alimentos esenciales. El perrito, quien nunca se aparta de su dueña, también recibió ayuda. Fue trasladado a una veterinaria donde lo bañaron, cortaron su abundante pelaje y lo dejaron irreconocible.

El momento más emotivo del video fue cuando Rosita se reencontró con su mascota. Al verlo limpio y renovado, no pudo contener su emoción. Con lágrimas en los ojos, agradeció el apoyo y expresó su deseo de recibir más visitas. "Visítenme", dijo conmovida, demostrando que, más allá de la ayuda material, el cariño y compañía son fundamentales para los adultos mayores.

Usuarios resaltaron la labor de tiktoker

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Miles de usuarios elogiaron la noble labor del tiktoker y resaltaron la importancia de brindar apoyo continuo a los adultos mayores. "La señora vive en esas condiciones, pero su perrito está bien alimentado", comentó un usuario, destacando el amor incondicional entre Rosita y su mascota. Otros pidieron que la iniciativa no se quede solo en un video. "No la dejen sola, los abuelitos siempre se sienten solos" y "Solo le pido que no se olviden de la abuelita y su compañerito", escribieron.

Gracias a la viralización del caso, varios emprendimientos se comprometieron a seguir ayudando. Empresas locales anunciaron que brindarán una evaluación médica para el can y realizarán más mejoras en la vivienda de Rosita. Sin duda, este emotivo gesto reafirma el poder de las redes sociales cuando se utilizan para generar un impacto positivo. "Buena labor, eres un verdadero influencer", concluyó un seguidor, reconociendo la importancia de estos actos de solidaridad.