El youtuber estadounidense Speed, conocido mundialmente por su actitud desenfrenada, emocionó a sus seguidores al anunciar su primera gira por Sudamérica. Después de ser recibido por una multitud en Colombia, su siguiente parada fue Ecuador, donde también tuvo una cálida bienvenida de sus fans.

En el corazón de este nuevo país, conocido como la Mitad del Mundo, el extrovertido creador de contenido intentó llevar a cabo el clásico "experimento del huevo", pero no esperaba que fuera tan desafiante.

¿En qué consistió el inusual experimento?

El reto consistía en colocar un huevo crudo sobre la cabeza de un clavo, estratégicamente ubicado en la línea ecuatorial. En este lugar, la gravedad tiene un comportamiento único debido al fenómeno conocido como el "efecto Coriolis", que influye en la dirección de los fluidos en diferentes hemisferios. A pesar de sus intentos, Speed no logró completar el desafío, y frustrado exclamó: "I'm done. Let's go, I can't do it". Esto se traduciría como 'He terminado. Vámonos, no puedo hacerlo'.

El famoso streamer no pudo concretar el experimento del huevo. Foto: IShowSpeed





¿Qué otras actividades realizó en Ecuador?

Además del fallido experimento, el streamer pasó momentos divertidos en Ecuador. Recibió una 'limpia' con un chamán, quien utilizó diversas técnicas ancestrales para liberarlo de malas energías. Entre las prácticas realizadas se incluyeron el uso de hierbas, pasar un huevo sobre su cuerpo, escupirle un trago de alcohol y hasta pasarle una gallina. “Que le pase el huevo”, dijo uno de los creadores de contenido ecuatoriano durante la ceremonia.

Otro hilarante momento sucedió mientras se dirigía a su vehículo, una persona le entregó un curioso documento de identidad ecuatoriano con su nombre, lo que hizo reír al youtuber.

El youtuber vivió la experiencia de una 'limpia' con una gallina. Foto: IShowSpeed

¿Qué otros países de Sudamérica visitará?

Según sus redes sociales, Speed tiene planes de visitar varios países de Sudamérica, incluidos Perú, donde se reunirá con otros streamers y creadores de contenido. También reveló que recorrerá Uruguay, Argentina, Guatemala, Panamá y Chile. Hasta ahora, ha visitado Colombia y Ecuador, donde dejó una huella imborrable en sus seguidores.