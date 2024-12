La experiencia de vivir en el extranjero puede ser un desafío repleto de aprendizajes y sacrificios. Cindy, una peruana nacida en Lima, emigró a Suiza por invitación de una familia con la promesa de estudiar francés. A pesar de que su plan era aprender el idioma para luego volver al Perú como profesora, las circunstancias la llevaron a quedarse a trabajar para apoyar a su familia. Actualmente, comparte sus vivencias en su canal de YouTube, donde narra cómo es su vida en el país europeo.

En uno de sus videos, Cindy describe los primeros trabajos que desempeñó al llegar a Suiza. Aunque logró ingresar de manera legal con una visa, sus inicios estuvieron marcados por bajos ingresos y condiciones que pusieron a prueba su resiliencia. A pesar de las dificultades, su determinación la llevó a buscar mejores oportunidades y lograr establecerse en esta nación.

Peruana cuenta su experiencia trabajando en Suiza

Al llegar a Suiza, Cindy comenzó trabajando como "au pair"; es decir, realizando labores domésticas, desde cocinar hasta limpiar, y cuidando a los hijos de una familia. Sin embargo, el salario era bajo que apenas se compensaba con las responsabilidades que le pedían hacer.

“Eran 500 francos y no sé qué es lo que pasó, pero creo que esa familia abusó de mi confianza. Ellos decían ‘Cindy haz tal cosa’, yo lo hacía. Así estuve durante un tiempo. En ese tiempo recuerdo que mi hermana menor quería estudiar en la universidad y para eso hay que pagar las mensualidades, los materiales. Como mis papás no podían ayudarla económicamente, yo me dije que tenía que aceptar el trabajo que me den porque si iba a Perú, después mi hermana no iba a estudiar”, reveló en uno de sus videos.

Con la idea de tener ganar más dinero, colocó anuncios en supermercados y periódicos locales para ofrecer sus servicios de cuidado de niños y tareas domésticas. Aunque al principio las respuestas fueron escasas, eventualmente consiguió trabajos que le permitieron mejorar su situación económica.

“Una vez, uno de mis vecinos me mencionó que buscaba alguien para cuidar a su hijo. Ese trabajo me fue muy bien, era solo en las noches, cuando los padres salían, y yo tenía que cuidar al niño. Los padres me dejaban todo listo y me indicaban la ubicación de los pañales, la ropa y el biberón”, relató.

¿Qué tipo de trabajos puedes encontrar en Suiza?

Cindy hoy vive en Suiza junto a su esposo, con el que tiene tres hijos. Este país es conocido por su mercado laboral competitivo y sueldos elevados en comparación con otros países de Europa. Sin embargo, los trabajos disponibles para inmigrantes suelen depender de su nivel de educación, experiencia y dominio de los idiomas locales como el francés, alemán o italiano.

Cindy menciona que los primeros empleos a los que tuvo acceso fueron en el sector de servicios, como cuidado de niños y tareas domésticas. El mercado laboral, para los migrantes existen oportunidades en trabajos como camareros, cocineros, personal de limpieza y en el sector de la construcción, donde no siempre se ofrecen los beneficios económicos que muchos asocian con Suiza. No obstante, cabe destacar que el país brinda todas las facilidades para que los extranjeros puedan desarrollarse profesionalmente, a diferencia de otros territorios.

Suiza ofrece sueldes elevados comparado con otros países de Europa. Foto: Economía.wiki.





¿Cómo es la calidad de vida en Suiza?

La calidad de vida en Suiza está entre las más altas del mundo. Otros peruanos como Luciano destacan que la atención médica es de las mejores del mundo, aunque es obligatorio contar con un seguro de salud.