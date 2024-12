Un video que muestra un creativo y peculiar nacimiento navideño está causando furor en redes sociales, alcanzando más de 3 millones de vistas. Lo que hace tan especial a este video es que el nacimiento tradicional, con sus típicas figuras de pesebre, fue decorado con maquetas de arquitectura, algo completamente inusual para esta festividad.

El creador del video de TikTok, un joven estudiante de Arquitectura, no dudó en compartir el ingenio de su madre, quien decidió darle un giro moderno al tradicional pesebre con las maquetas de su hijo.

Clip es viral. Foto: TikTok

Madre usó maquetas para decorar su nacimiento

El video, que rápidamente se viralizó, comienza con el relato del joven, quien explica que, a pocos días de Navidad, su mamá usó sus maquetas de arquitectura para decorar el nacimiento. “Cuando eres estudiante de Arquitectura y tu mamá hace un nacimiento con tus maquetas”, dice entre risas el joven mientras muestra las escenas.

En el clip de TikTok, se pueden ver las figuras clásicas de un pesebre, como María, José y el Niño Jesús, pero en lugar de las típicas casas de paja o madera, están rodeados por construcciones modernas y de diseño innovador, como si fuera una especie de "Residencial Nazaret".

Lo más sorprendente del video es la mezcla de lo tradicional con lo moderno. Las maquetas de edificios de estilo contemporáneo, rascacielos y viviendas minimalistas, se integran de manera creativa con las figuras del nacimiento. Esta combinación, en la que las maquetas se convierten en parte de una escena navideña, generó una avalancha de comentarios divertidos y reflexivos de los usuarios.

"Las Lomas de Belén"

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, y muchos no dudaron en compartir sus propias ideas inspiradas por el original nacimiento. "Me dio una idea en poner casita de Barbie, que me perdone Diosito por la temática, pero posada sí tendrá", escribió uno de los seguidores, mientras que otro bromeaba con que su propio nacimiento sería de "10 pisos", gracias a que su hijo estudia arquitectura.

Algunos más creativos nombraron sus nuevas "creaciones", como “Las Lomas de Belén” o “Jerusalén Country Club”, haciendo referencia a zonas residenciales de lujo, mientras que otros comentaban “Se ve que hay alto ambiente en Villa Rica Belen Hills” o “Altos de Judea”.

Entre las bromas, también surgieron comentarios sobre las condiciones de vida en ese Belén arquitectónico: “Se ve que a José le dieron aguinaldo y fondo de ahorro”. Otros internautas se sumaron a la tendencia con chistes como “Dios en épocas de dinero” o “Jesús en un Airbnb”, lo que generó aún más humor en torno a esta propuesta original.