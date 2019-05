Pokémon GO: Niantic crea poképarada en homenaje a Iron Man y así luce [FOTOS]

Una gran sorpresa se llevaron los fanáticos de Pokémon GO, luego de enterarse que Niantic creó una poképarada en homenaje a Iron Man, el personaje que Robert Downey Jr. interpreta en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Desde hace algunos meses, Niantic permite a los jugadores de Pokémon GO crear poképaradas, siempre y cuando los sitios elegidos por los usuarios cumplan con ciertos requisitos, como que el lugar debe ser público y que sea llamativo.

Luego del estreno de Avengers Endgame, un grafitero ecuatoriano decidió pintar un mural en homenaje a Iron Man, ya que este personaje no duda en usar el 'Guantelete del Infinito' y sacrifica su vida para vencer a Thanos al final de la película.

El grafiti llamó la atención de muchas personas, una de ellas fue un jugador de Pokémon GO que tomó una fotografía del lugar y la mandó a Niantic, asegurando que sería una buena poképarada. Para sorpresa de todos, la compañía aceptó.

Como podrás apreciar en las imágenes, el nombre de esta poképarada de Pokémon GO es 'Mural Iron Man' y tiene como descripción la siguiente frase: "En memoria a Tony Stark, el vengador que venció a Thanos el titán".

Si juegas Pokémon GO y conoces un lugar que puede convertirse en poképarada, entonces no dudes en revisar esta publicación que te muestra todos los pasos que debes seguir para que Niantic apruebe tu solicitud de 'pokéstop'.

Si quieres ver cómo luce esta poképarada de Pokémon GO en honor a Iron Man, entonces no dudes en revisar nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda. No puedes perdértela por nada del mundo.