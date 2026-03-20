La fascinante historia de Madeleine y Lucha Truel durante la Segunda Guerra Mundial

A finales del 2025, se publicó el libro 'El niño del metro, 1943. Las hermanas Truel entre Perú y Francia' (del sello Humana de Editorial Madrépora, con la traducción del francés de José Gabriel Castellanos) de la investigadora Isabelle Tauzin. Se trata de una biografía sobre dos mujeres peruanas que vivieron el peor conflicto bélico del siglo XX. Nos referimos, pues, a la Segunda Guerra Mundial.

Sobre Madeleine y Lucha Truel se viene construyendo una bibliografía más que atractiva. Tenemos crónicas e incluso libros de ficción, como la novela de buena factura sobre Madeleine: 'La heroína silenciosa' del escritor y periodista Hugo Coya. Tampoco hay que pasar por alto el monumento dedicado a Madeleine, obra de la artista judío-norteamericana Varda Yoran, ubicado en el parque Yizthak Rabin del malecón Cisneros, en Miraflores. La escultura, por cierto, no tiene rostro.

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Hay que tener en cuenta, además, lo siguiente: la historia de estas hermanas peruanas de ascendencia francesa, que tanto ha gustado a no pocas personas desde que Hugo Coya la dio a conocer mediante un perfil de Madeleine en 'Estación Final' en el 2010, pudo no haberse conocido o bracear en las aguas del olvido inmediato. Hubo mucha gente que se sintió conmovida con la historia de Madeleine. No es nada poco, con mayor razón tratándose de los tiempos que corren, en los que nadie se salva del olvido.

La publicación

'El niño del metro, 1943. Las hermanas Truel entre Perú y Francia' exhibe una gran cualidad en su sencillez estructural: ordena la información sobre las hermanas Truel. A la historia de Madeleine, quien ayudó a salvar la vida de cientos de judíos en la Francia ocupada por los nazis, le faltaba un orden que solo la investigación comprometida puede ofrecer. En este sentido, el trabajo de Isabelle Tauzin se conduce, en sus siete capítulos, por medio de tres ejes temáticos: el contexto histórico, la dimensión literaria y la mirada de género.

1917. Reunión de la familia Truel. En primer plano, está Lucha, la más joven de los ocho hermanos. Foto: Difusión.

La publicación incluye, como puntazo a favor, el relato “El niño del metro” que Madeleine escribió y el cual cuenta con ilustraciones de su hermana Lucha. Este texto de ficción, inspirado en la ocupación nazi, salió en 1943, año en que igualmente fue publicado 'El principito' de Antoine de Saint-Exupéry. En sus coordenadas, ambos libros denunciaban la opresión nazi. Pero 'El principito' lo hacía desde lo simbólico y alegórico; en cambio, la narración de Madeleine nos presentaba a un niño que vive en los túneles del metro de París y que forja con ellos un mundo ajeno al horror que gobierna en el mundo exterior.

Otro de los puntos a subrayar de la presente publicación lo vemos en el capítulo 3: “Guerra, éxodo, penurias y detención de Lucha Truel, 1939-1941”. Aquí Isabelle Tauzin nos presenta la tragedia de la hermana de Madeleine. La información que se tenía sobre Lucha no estaba tan disponible como sí sucedía con Madeleine. En este capítulo, Tauzin cumple con un objetivo: el de presentarnos el compromiso y la sensibilidad de Lucha. En 1940, los nazis ocupan Francia y Lucha Truel tenía las cosas claras, al igual que su hermana. Algo que había que hacer.

"El niño del metro, 1943. Las hermanas Truel entre Perú y Francia". Imagen: Difusión.

Algo había que hacer

El libro de Tauzin no solo nos presenta un discurso, sino que también se desprenden de él no pocas sensaciones que lo traspasan. Es un libro moral en todo sentido. Nos habla de personas buenas que tuvieron la oportunidad de regresar a Perú y, de esta manera, salvarse del fuego de la guerra. Madeleine, quien tenía una discapacidad física, decide quedarse y ser parte de la Resistencia francesa para combatir desde sus talentos a los nazis. Madeleine decidió y no se vino con ambigüedades y cálculos. Era una intelectual y artista comprometida con su tiempo, y esa decisión la pagó con su vida. Murió cerca de un campo de concentración de Sachsenhausen, en la Alemania nazi. En mayo de 1945. Era joven, tenía 40 años.

Estamos ante un libro de investigación, y con bellas ilustraciones. Pero más que ello, es un registro documentado sobre un hecho que parece imposible hoy en este mundo cínico: se puede ser una buena persona hasta en momentos críticos. Las hermanas Truel no tenían el alma chiquita.

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Dato:

● El libro. La publicación está disponible en librerías y en plataformas. Su precio es de S/70.

● Web. El catálogo de Editorial Madrépora puede verse en madrepora.org y en la respectivacuenta de Instagram.