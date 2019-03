Facebook: Joven imita por un mes rutina de ejercicios de Saitama de One Punch Man y así luce [VIDEO]

En Facebook se conoció la historia de un joven que realizó el reto viral que acapara cada vez más adeptos en el mundo entero. Sean Seah es quien se encargó de realizar por treinta días la rutina de ejercicios de Saitama, protagonista de One Punch Man y los resultados demostraron grandes cambios que sorprendieron a miles en redes sociales.



One Punch Man es un popular webcómic de acción y comedia de origen japonés ideado por el artista One e iniciado en el año 2009 alcanzando la enorme cantidad de 7.9 millones de visitas, cifra que llamó la atención de los “cazadores” de nuevo contenido para la audiencia.







En Facebook uno de los temas más comentados que existe es que Saitama es uno de los personajes anime más fuertes que ha sido creado, superando por gran diferencia a “titanes” como Gokú o Saint Seiya de los Caballeros del Zodiaco. Incluso salió al mercado el videojuego “Jump Force” donde junta a los anteriores personajes nombrados y se suma a Naruto, Yu-Gi-Oh!, Ryo Saeba, entre otros.



PUEDES VER: YouTube viral: perro ingresa a safari por error y leopardo lo 'mordisquea' [VIDEO]



Ante la enorme popularidad de One Punch Man, Sean Seah de 38 años fue el pionero y determinó lanzar un reto viral que tiene la expectativa de conquistar el mundo virtual. El “One Punch Challenge” se publicó en Facebook y trata sobre seguir fervientemente la rutina de ejercicio del luchador de anime por un mes entero.



Los resultados dejaron atónitos a los internautas ya que según se aprecia en el video de Facebook logró obtener en 30 días un cuerpo donde se distinguía una mayor cantidad de fibra muscular. El singapurense evitó ingerir alimentos con azúcares, altos en grasa y carbohidratos, además acrecentó cada nivel luego de empezar haciendo 10 lagartijas, 10 abdominales, 10 sentadillas y una carrera de 1 kilómetro.



Ya son muchos en Facebook quienes pretenden continuar con el reto y probar si efectivamente se puede llegar a mejorar notoriamente el físico cumpliendo este reto viral.