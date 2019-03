YouTube viral: furioso canguro ataca por sorpresa a joven que aterrizaba en un parapente [VIDEO]

Inesperado. Un video de YouTube ha causado gran impresión en miles de usuarios de la plataforma, debido a que se muestra como un joven descendía en parapente y al aterrizar es forzado a defenderse ante el ataque de un canguro. Las imágenes ya son virales en las redes sociales.

El parapentista Jonathan Bishop no tuvo una cálida bienvenida cuando cayó del cielo australiano, debido a que un furioso canguro no le agradó para nada su visita a su territorio y terminó atacándolo por sorpresa.}

Bishop que es miembro de la Real Fuerza Aérea Australiana realizaba una caída en parapente como una prueba para el ejército y decidió descender en Valle Orroral del Parque Nacional de Namadgi, en las afueras de Canberra, Australia.

Todo iba bien: el parapente no tuvo problemas en abrirse y al aterrizar cayó sin ninguna dificultad, sin embargo, todo cambiaría cuando en la escena aparece un canguro que fue captado por la GoPro que tenía en su casco Bishop.

El animal se acercó rápidamente hacia el sujeto quien pensó que le daría una linda bienvenida, no obstante el animal y lo recibió pateándolo y arañándolo mientras el hombre intentaba alejarse rápidamente.

"Me asusté cuando empezó a atacarme. No sabía si continuaría o si solo me daría un golpe y me dejaría en paz", señaló el sujeto

Miles de usuarios de YouTube se quedaron atónitos con el ataque, ya que muchos nunca habían visto una escena similar.