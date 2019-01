Google Translate: escriben nombre de cantante "Dua Lipa" en el traductor y resultado asombra a miles [FOTOS]

Quedarás asombrado. Un joven usó Google Translate para escribir el nombre de su artista favorita, Dua Lipa y el resultado que arrojó el traductor de Google sorprendió a millones de seguidores de la popular cantante e intérprete de los conocidos temas como "New Rules", "Be the One", entre otros éxitos.

La conocida artista y compositora, Dua Lupa es la nueva víctima del famoso Traductor Google que lanzó un curioso resultado que se compartió en diversas páginas de Facebook. Esta no es la primera vez que un famoso es 'troleado' por el traductor.

Según la publicación del autor de este hallazgo en Google Translate, al escribir el nombre de su cantante preferida "Dua Lipa" desde el idioma "urdu" al "español", el aplicativo arrojó "Tomar Medicinas", una insólita frase que hizo reír a algunos seguidores de la modelo, mientras que otros le restaron importancia.

"Este es el divertido resultado que se leyó en Google Traductor al escribir "Dua Lipa", ustedes también pueden probarlo desde el aplicativo", escribió el fanático en la publicación viral que hizo a través de su cuenta personal en Facebook.

Recordemos que la cantante, compositora y modelo británica inició su carrera musical a los 14 años, cuando comenzó a incursionar en la música junto a otros artistas. En 2015, Dua Lipa firmó con la discográfica Warner Music Group y con solo 20 años lanzó su primer tema que fue "Be the One".

En esta nota te compartimos nuestra notagalería que muestran algunas fotografía de Dua Lipa y el curioso resultado que tradujo Google Translate. Para ver las imágenes lo único que debes realizar es deslizar la captura principal hacia la izquierda.

En esta nota te compartimos algunos éxitos de la guapa cantante Dua Lipa.