Facebook: joven cambia letra de “A cocachos aprendí” para burlarse de congresistas fujimoristas [VIDEO]

En Facebook ses volvió viral el video de un joven en las redes sociales que recita el poema titulado "Ni a cocachos aprendí mi labor de colegial, pero no me fue tan mal porque en tápers invertí", dedicado para los congresistas del partido Fuerza Popular, cuya lideresa Keiko Fujimori se encuentra actualmente en prisión preventiva.

La reciente publicación que compartió la página 'Ultima Noticia' de Facebook ha originado ocurrentes comentarios entre los usuarios, quienes reaccionaron de diversas formas ante el material que es tendencia de Internet.

Un joven se grabó recitando el poema al mismo estilo "A cocachos aprendí" tergiversando la letra original de la composición para burlarse de los congresistas que pertenecen a la bancada de Fuerza Popular como Luz Salgado, Daniel Salaverry, Leyla Chihuán entre otros parlamentarios.

"Yo creo que esta banqueta la inventaron para mí, tantas veces repetí por no estudiar con esmero y aunque educarme quisieron ni a cocachos aprendí", indicó en parte de la composición que realizó el protagonista del video viral publicado en Facebook.

Cebe mencionar que, la letra del poema "A cocachos aprendí" pertenece al recordador decimista peruano, Nicomedes Santa Cruz. Miles de usuarios de la plataforma quedaron asombrados con la creatividad del joven para recitar.

"El médico estudia diez, las otras carreras cinco. Yo tuvo mi puesto al brinco con solo besar los pies a un corrupto japonés con ambición infernal, para llenar mi moral vendí mi alma al diablo. Fui el más burro del establo, pero no me fue tan mal y si alguien me critica le digo caviar o rojo", se escuchó recitar al joven del video de Facebook.

