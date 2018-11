Facebook: Difíciles preguntas de Referéndum Nacional son resumidas para que todos las entiendan [FOTO]

Una foto está captando la atención de muchos usuarios en Facebook porque esta resume de forma divertida las cuatro difíciles preguntas de la cédula de sufragio que todos los peruanos deberemos llenar el próximo 9 de diciembre.

Si tampoco entendiste o no sabes qué preguntas deberás responder con un Sí o No en el Referéndum Nacional, presta mucha atención pues estas entretenidas interrogantes te pueden ayudar a responderlas, así lo aseguran muchos usuarios en Facebook.

En la imagen se puede observar las preguntas resumidas con tinta roja debajo de cada pregunta a responder. Por ejemplo la pregunta que se refiere a la Junta Nacional de Justicia, se resume en: ¿Quieres que se elijan mejores jueces? Otra de las interrogantes sobre la regulación de los partidos políticos lo resume con la pregunta: ¿Quieres que se sepa quién financia los partidos políticos?

Pero en la captura no solo aparecen las nuevas preguntas, también se ve qué respondió la persona desconocida que realizó este viral. Y es que la cédula de sufragio está marcada tal y como indicó el presidente Martín Vizcarra. En las tres primeras preguntas marca con un aspa Sí, sin embargo en la última y la cual más polémica se ha formado, marca un No. Pero, ¿qué pregunta es esta?

La última y cuarta pregunta es sobre si el Congreso vuelve a la bicameralidad, la cual es resumida con la interrogante: ¿Quieres que aumenten más congresistas? Pero en sí la pregunta va más allá, puesto que de darse, el Perú tendría dos cámaras: la de senadores y diputados, el cual fue planteado por el mismo presidente Vizcarra.

Sin embargo, el Congreso modificó este y otros puntos de la ley señalando que la cámara de senadores estaría compuesta por 50 parlamentarios y ya no de 30. Además, la cámara de diputados sería conformada por 130 y no de 100. Otro de los puntos que modificó fue que un congresista no debería tener 10 años de experiencia laboral para ser parte del parlamento. Todo esto causó la molestia del Presidente, explicando que se marque el No a esta pregunta pues la ley se 'desnaturalizó'.

Sea como fuese, la divertida foto está siendo compartida por más usuarios de Facebook que gracias a ello tienen una mejor idea a qué se refieren las preguntas.