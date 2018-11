Facebook: Dinosaurio de "Cállese viejo lesbiano" se burla de los chicos rechazados en el amor [VIDEO]

El tema viral "¡Cállese viejo lesbiano!" que arrasa en todas las redes sociales, sobre todo en Facebook y YouTube ahora le dedica sus rimas a todos los 'soldados caídos'. La canción que muestra las habilidades en el baile de un dinosaurio mientras canta divertidas estrofas está causando sensación en la red.

El video viral dedicado a todos los jóvenes que no tienen suerte en el amor está causando furor en las redes sociales, sobre todo en Facebook, donde un usuario compartió el tema con una curiosa frase: "Cállese viejo lesbiano, que ella me dejó en vano", haciendo reír a más de un internauta.

"No es Trump no Obama, es ella quien no te ama", "No era azúcar ni limón, era el que me engañó", "Tú le diste tu amor y cobijo, pero te quiero como amigo ella te dijo", "No es Sony, no es Nintendo, es ella que te está mintiendo", son las rimas que el dinosaurio de 'Cállese viejo lesbiano' le dedicó a los usuarios de Facebook que cayeron en la 'friendzone'.

El clip que muestra al meme viral en canción tiene 7,4 millones de reproducciones en Facebook. Los internautas que escucharon el tema no pudieron evitar etiquetar a sus amigos "soldados caídos" en la caja de comentarios de la publicación.

La curiosa creación fue realizada a través de la cuenta de Instagram del youtuber 'Bukano', quien le pidió a sus seguidores frases para acompañar al dinosaurio de "¡Cállese viejo lesbiano!" y el resultado se volvió viral en las plataformas. En dicha red social, el videoclip tuvo 11 mil reproducciones.

Aquí la triste, pero pegajosa canción de ¡Cállese viejo lesbiano! en versión 'friendzone':

Aquí el video que inició esta pegajosa canción en versión "Soldado caído".