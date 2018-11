Vía Facebook: profesor peruano se suma a la moda del “¡Cállese viejo lesbiano!” para tener más alumnos [VIDEO]

En Facebook, las personas y empresas siguen demostrando que no se pueden resistir a la fiebre del popular meme del “¡Cállese viejo lesbiano!”, y ya se han atrevido a lanzar sus propias versiones.

Ahora en una página de Facebook de un profesor particular peruano junto a su equipo, no tuvieron mejor idea que también lanzar una promoción con un video al estilo del “¡Cállese viejo lesbiano!”.

El video en Facebook titulado como “Ingresarás a la universidad este año” muestra al curioso dinosaurio del meme del “¡Cállese viejo lesbiano!” con el pegajoso remix.

Esta promoción compartido en Facebook tiene como objetivo que los jóvenes reaccionen para que puedan ingresar a la universidad, pero en caso no lo logren pueden acudir al profesor que los ayudará a lograr ese objetivo.

“Auxilio me desmayo, si reaccionas ingresarás este año. Auxilio me desmayo si no compartes ingresarás en mil años. Auxilio me desmayo si reaccionas ingresarás este año”, se escucha al principio del video de Facebook.

Inclusive las imágenes que duran casi un minuto, tiene un denominado “bonus track” que también mencionan una frase que ha hecho reír a los usuarios que ya vieron el video en la página de Facebook.

“Tu le diste tus anuales y tus ciclos pero para el próximo año la UNI te dijo “no es caballo, ni potro es tu vacante que ya es de otro”, dice al final.

Recordemos que no es la primera vez que una página de una empresa cae en la tentación del “¡Cállese viejo lesbiano!”, hace poco una peluquería lanzo una promoción, además la Policía Nacional del Perú sacó su versión.

Aquí te dejamos las imágenes compartidas en la página de Facebook del profesor que ya causó sensación por entrar a la moda del “¡Cállese viejo lesbiano!”.