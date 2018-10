Facebook: Parodian series de Netflix tras detención de Keiko Fujimori [FOTOS]

Esta mañana una noticia remeció al ámbito político nacional; Richard Concepción Carhuancho, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó la detención de Keiko Fujimori y de otras 19 personas, entre ellas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camare, por un presunto delito de lavado de activos.

El hecho no ha pasado desapercibido en todo el país y en redes sociales miles de usuarios se las ingeniaron para crear hilarantes memes que han generado más de una carcajada; sin embargo, otros más creativas han parodiado las series de Netflix y el resultado se ha viralizado rápidamente en dicha red social.

Netflix, la plataforma de videos por streaming por excelencia ha pegado fuertemente en la preferencia de miles de usuarios en todo el mundo. Las series propias de la plataforma han gustado enormemente en los fanáticos, quienes no dejaron pasar la oportunidad e idearon una serie de parodias en base a sus producciones favoritas y la inesperada detención de la lideresa del partido Fuerza Popular.

El resultado de estas parodias han sido aplaudido por miles de usuarios puesto que gracias a su creatividad, hoy podemos ser partícipes de la serie titulada “House of Tapers”, una clara alusión a la afamada serie ‘House of Cards’ la cual estrenará su última temporada este año.

Otras producciones como ‘Orange is the new black’ también fueron parodiadas y hoy podemos ver a Keiko Fujimori en el grupo de estas mujeres quienes están cumpliendo una pena en la cárcel. ¿Será este el destino de la hija del exdictador Alberto Fujimori?

