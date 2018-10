YouTube: 'Dinosaurios' y el trágico final que traumatizó a toda una generación

Los videos están en YouTube. Es imposible no recordar la enigmática serie Dinosaurios, aquel show estadounidense que nos presentaba a una particular familia en divertidas situaciones.



Emitida desde 1991 hasta 1994, Dinosaurios no solo se robó la atención de los más chicos de la casa, sino de toda una generación. Si bien son varias personas que recuerdan a sus personajes y divertidas escenas, lo que muy pocos lograron ver fue el capítulo final del show. ¿Qué pasó realmente con la familia Sinclair?

Earl, Fran, Robbie, Charlene y claro, el bebé Sinclair, formaban la familia principal que retrataba lo cotidiano de un hogar en un periodo jurásico con referencias modernas.

En YouTube podemos ver escenas del final; imágenes que nos deja en claro algo que suponíamos: la extinción. Literalmente la familia Sinclair desapareció delante de las cámaras, bebé incluido.

Bajo el nombre "Changing Nature" (Naturaleza cambiante), el último episodio expone los cambios climáticos y los impactos negativos del progreso en el medio ambiente. En las imágenes apreciamos como la familia Sinclair se encontraba en pleno drama por causa del irrespeto a la naturaleza.

La dramática escena tiene como punto central la conversación que tienen previamente los padres con el menor de la familia; desgarrador. “Seguro que al final todo se soluciona. Después de todo, los dinosaurios llevamos 150 millones de años sobre la Tierra. No vamos a desaparecer así sin más”, decía Earl Sinclair sin creerse ni una palabra.

Revive el final de Dinosaurios subtitulado al español aquí:

Doblaje hecho en España





Si eres de las personas que creció en los 90 viendo esta serie no te pierdas los episodios que se encuentran en YouTube.