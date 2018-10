Facebook: Hace reto viral detrás de chica y ella tiene furiosa reacción [VIDEO]

Un nuevo viral de Facebook ha generado todo tipo de burlas y comentarios por el inesperado desenlace que tuvo un reto viral de baile ejecutado por un joven en plena vía pública.

El muchacho quiso mostrar su talento para el reto viral 'Swish swish' y no tuvo mejor idea que hacerlo detrás de una joven, a quien no le gustó nada la idea. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos todo.

El 'Swish swish' fue un conocido reto viral que se popularizó rápidamente en redes sociales; este consistía en bailar de forma robótica moviendo los brazos de un lado a otro. Un joven decidió sumarse a esta pegajosa moda y no tuvo mejor idea que hacerlo detrás de una joven, quien al verlo reaccionó de la peor forma posible.

Y es que la mujer, pensó que el joven se intentaba propasar con ella, por lo que volteó y le lanzó un duro golpe en el rostro al muchacho, quien quedó totalmente sorprendido puesto que su intención no fue esa. El video con este insólito hecho fue compartido en Facebook, donde miles de usuarios quedaron atónitos al ver la abrupta reacción de la mujer ante el joven quien aparentemente solo quería bailar y superar este reto viral.

“Pobre sujeto, jamás volverá a ser el mismo”, “Lo bajaron unos cuantos dientes y solo por bailar”, “Eso no me lo esperaba, pobre”, fueron algunos de los comentarios que se recogieron en dicha publicación. No podrás creer la terrible experiencia que pasó joven, quien a partir de ahora pensará más de una vez, antes de realizar este tipo de retos retos virales.