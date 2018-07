César Hinostroza: Cambian datos de juez supremo en Wikipedia y el resultado es viral

Represalias. El juez supremo César Hinostroza ha sido protagonista de las últimas noticias nacionales luego de difundirse un audio en donde se le escucha negociar la sentencia de un hombre acusado de violar a una menor. Tal revelación ha provocado que algunos usuarios cobren venganza a través de Wikipedia.

Como ya ha sucedido en anteriores casos, algunos usuarios han decidido editar los datos personales en Wikipedia del magistrado, es por eso que ahora se puede leer lo siguiente: “…Está comprometido directamente con actos muy graves de corrupción y comisión de delitos vinculados con el nombramiento de jueces y fiscales, así como también el repudiable negociado con violadores de niños para reducirles, conmutarles e incluso absolverles la pena”.

Y no solo eso, y es que la persona que editó la descripción del juez supremo César Hinostroza en Wikipedia, agregó que es: 'Una de las basuras más grandes del sistema judicial del Callao y del Perú'. Esta nueva información del magistrado ha sido difundida en redes sociales y no tardó en hacerse viral, teniendo el respaldo de otros miles de usuarios.

Defensa

Entre tanto, el juez supremo César Hinostroza dio una conferencia de prensa para hacer frente a todas las acusaciones hechas en su contra. “"La grabación es inconstitucional, pero no me escudo en ella. En el supuesto de que se dé validez, no hay nada con connotación penal. Habrá que ver, quién avala este tipo de grabaciones delincuenciales. No hay nada ilícito", dijo.