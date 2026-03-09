HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 9 de marzo | LR+ Noticias

Tecnología

¿Sin espacio en el teléfono para más archivos? Así puedes optimizar el almacenamiento sin gastar

¿Problemas con tu teléfono? Aunque miles experimentan inconvenientes a la hora de querer capturar más contenidos por falta de espacio, hay soluciones bastante prácticas para esos casos.

Existen varias acciones que te ahorrarán problemas. Foto: Composición / Gemini
Existen varias acciones que te ahorrarán problemas. Foto: Composición / Gemini

La constante batalla por el almacenamiento en nuestros teléfonos inteligentes es una realidad para muchos usuarios y la situación se agrava desde que los grandes fabricantes ya no incluyen la ranura para tarjeta microSD en sus diseños. Así, a pesar de los avances en la capacidad de memoria de los dispositivos, el creciente tamaño de aplicaciones, fotos en alta resolución y videos en 4K consume el espacio rápidamente. ¿Cómo proceder?

¿Por qué el almacenamiento se llena tan rápido?

La principal causa de este rápido consumo reside en la calidad de los contenidos que generamos y usamos. Las fotos y videos de alta calidad, especialmente las grabaciones en 4K, ocupan un volumen considerable. A esto se suma la acumulación de datos en caché y archivos temporales de las aplicaciones, a menudo sin que el usuario sea consciente. Incluso aplicaciones con múltiples funciones, conocidas como 'super apps', contribuyen al llenado de la memoria, aunque no se utilicen todas sus características.

TE RECOMENDAMOS

TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

PUEDES VER: ¿Te acaban de hackear? Estos son los pasos que debes seguir en los primeros 15 minutos

lr.pe

Según nos informó Manuel Morey, especialista de producto de OPPO, la optimización de la memoria es crucial ante el uso intensivo de aplicaciones de mensajería y redes sociales. Para ello, las marcas han implementado soluciones para ayudar a los usuarios a gestionar eficientemente su almacenamiento, desde la gestión inteligente de aplicaciones y la limpieza automática de archivos temporales.

Estrategias para recuperar espacio

Si el mensaje de "almacenamiento lleno" no deja de aparecer en tu pantalla, existen métodos efectivos para liberar espacio y mantener el rendimiento de tu smartphone:

PUEDES VER: ¿Llamadas falsas con IA? Así puedes reconocerlas para evitar caer en estafas

lr.pe
  • Identifica qué ocupa más espacio: Accede a los ajustes de tu teléfono, generalmente en la sección "Acerca del dispositivo" y luego "Almacenamiento". Aquí verás un desglose de qué elementos (aplicaciones, fotos, videos) consumen más espacio, lo que te ayudará a decidir qué eliminar.
  • Utiliza la limpieza inteligente del sistema: Muchos smartphones incluyen una herramienta de limpieza automática. Desde la misma sección de almacenamiento, busca la opción "Limpiar" o similar. Esta función detecta y permite eliminar archivos grandes, fotos duplicadas, capturas de pantalla, fotos eliminadas recientemente, videos y documentos innecesarios con unos pocos toques, sin afectar tus archivos importantes.
  • Desinstala aplicaciones que ya no usas: Revisa la lista de aplicaciones en la sección de almacenamiento. Si una app no se ha abierto en mucho tiempo, desinstalarla es una forma rápida de liberar memoria y mejorar el rendimiento general del dispositivo.
  • Limpia la caché de las aplicaciones: Aplicaciones como Instagram, TikTok o los navegadores web acumulan archivos temporales (caché) para funcionar más rápido. Borrar la caché no elimina tus datos personales como fotos o conversaciones; solo elimina estos archivos temporales y libera espacio de forma segura.
  • Aprovecha el almacenamiento en la nube: Servicios como Google Drive o Dropbox permiten guardar fotos, videos y documentos importantes de forma remota, sin ocupar espacio físico en tu dispositivo. Es una de las maneras más eficientes de liberar gran cantidad de memoria.

Para asegurar un funcionamiento óptimo, se recomienda mantener al menos un 10-15% de espacio libre en tu smartphone. Así, el sistema operativo realiza sus tareas, gestiona actualizaciones y archivos temporales sin problemas.

Notas relacionadas
¿Llamadas falsas con IA? Así puedes reconocerlas para evitar caer en estafas

¿Llamadas falsas con IA? Así puedes reconocerlas para evitar caer en estafas

LEER MÁS
Néstor García Canclini: “Necesitamos revertir la desdemocratización neoliberal extendida por las ultraderechas”

Néstor García Canclini: “Necesitamos revertir la desdemocratización neoliberal extendida por las ultraderechas”

LEER MÁS
¿Qué es la tecnología Silicon-Carbon de las baterías y por qué ofrecen más autonomía?

¿Qué es la tecnología Silicon-Carbon de las baterías y por qué ofrecen más autonomía?

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Tu 'operador' te pidió apagar el celular durante 5 o 10 minutos? No lo hagas, es una peligrosa estafa

¿Tu 'operador' te pidió apagar el celular durante 5 o 10 minutos? No lo hagas, es una peligrosa estafa

LEER MÁS
WhatsApp: ¿por qué algunos amigos poseen un ícono de reloj en su foto de perfil?

WhatsApp: ¿por qué algunos amigos poseen un ícono de reloj en su foto de perfil?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso cita al ministro de educación para que informe sobre las medidas implementadas para las clases virtuales

¿Sin espacio en el teléfono para más archivos? Así puedes optimizar el almacenamiento sin gastar

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre Elecciones Generales

Tecnología

¿Llamadas falsas con IA? Así puedes reconocerlas para evitar caer en estafas

¿Te acaban de hackear? Estos son los pasos que debes seguir en los primeros 15 minutos

ChatGPT enfrenta un aumento en las desinstalaciones tras firmar acuerdo con el Pentágono. ¿a qué se debe esta decisión de los usuarios?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre Elecciones Generales

¿Se puede votar con DNI vencido en Elecciones Generales 2026? Mira qué dice ONPE

Multas por no votar 2026: montos según distrito para Elecciones Generales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025