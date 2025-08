¿Tu Smart TV siempre está enchufada? Esta es la cantidad de energía que consume aunque esté apagada

Lo ideal es desenchufar tu Smart TV cuando no la estás usando. | Foto: Samsung

Los televisores inteligentes, conocidos como Smart TV, se han vuelto dispositivos imprescindibles en muchos hogares. Además de permitir ver los canales tradicionales, ofrecen acceso a plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, entre otras. También sirven para que podamos conectar dispositivos externos, como consolas de videojuegos, reproductores de Blu-ray o DVD, etc.

Por lo general, la mayoría de personas desenchufan su Smart TV cuando no la están usando; sin embargo, hay usuarios que prefieren dejarla conectada todo el tiempo, incluso cuando está apagada (modo 'stand by'). Aunque esta práctica parece no generar consumo de electricidad, lo cierto es que sí implica un gasto energético. A continuación, te revelamos cuánto.

¿Cuándo consume un Smart TV en Stand by?

Según detalla Lenovo, una compañía especializada en tecnología, muchas personas pagan lo que se conoce como "consumos fantasma" que son generados por aparatos que, aunque parecen apagados, siguen consumiendo electricidad. Uno de estos dispositivos son los televisores inteligentes que muchos usuarios mantienen enchufados constantemente.

De acuerdo con la publicación, en España los hogares consumen alrededor de 300 kWh de electricidad al año; sin embargo, entre el 7% y el 11% de ese total corresponde al llamado 'consumo fantasma'. Esto significa que un televisor inteligente, aunque esté apagado (en modo stand by) puede llegar a consumir entre 21 kWh y 33 kWh anuales.

La marca tecnológica precisó que el consumo varía, dependiendo el año de fabricación del Smart TV. Por ejemplo, en los televisores lanzados hace varios años, el gasto energético en modo 'stand by' puede alcanzar hasta 5 W diarios. En cambio, los modelos más modernos consumen menos electricidad apagados, pero enchufados: entre 1 a 3 W al día.

Como habrás notado, el consumo diario no es muy elevado; sin embargo, al acumularse a lo largo del año, la cifra resulta significativamente mayor. Respecto al precio, este varía según el país. Por ejemplo, en España, se estima que un televisor inteligente en modo stand by genera un gasto adicional de aproximadamente 2 euros anuales.

¿Cómo evitar que tu Smart TV provoque estos consumos fantasmas?

Si tienes la costumbre de apagar tu televisor inteligente, pero no lo desenchufas, lo más recomendable es que, a partir de ahora, comiences a desconectarlo de la corriente cuando no lo estés usando. Del mismo modo, si vas a salir de vacaciones por varios días, recuerda desenchufar todos los aparatos que no sean esenciales.

Además del Smart TV, no olvides desconectar otros dispositivos como consolas de videojuegos, altavoces inteligentes, hornos microondas, reproductores de DVD o Blu-ray, e incluso el router, a menos que tengas cámaras de seguridad que dependan de internet. El único aparato que no deberías desenchufar es el refrigerador.