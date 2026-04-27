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Tecnología

Huawei vuelve a sorprender: así rinde su nuevo Mate 80 Pro en fotografía real

Probamos el Huawei Mate 80 Pro en escenarios reales: gastronomía y exteriores, donde su cámara y zoom demostraron precisión, color y versatilidad.

Un equipo diseñado para ofrecer precisión y versatilidad en cada momento. Fuente: Difusión.
Un equipo diseñado para ofrecer precisión y versatilidad en cada momento. Fuente: Difusión.
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La innovación, calidad de imagen y tecnología de punta siempre han sido parte del ADN de Huawei. Aunque en los últimos años el nombre de la marca dejó de ocupar los primeros planos tras el veto por parte de Google, su compromiso con los usuarios nunca desapareció.

Lejos de quedarse atrás, Huawei apostó por reinventarse. Con el desarrollo y la constante evolución de su AppGallery, la marca inició una nueva etapa: una en la que, paso a paso, ha seguido construyendo una experiencia sólida, priorizando lo más importante: ofrecer calidad real a quienes confían en sus dispositivos.

Huawei Mate 80 Pro, el nuevo equipo innovador

Recientemente, Huawei presentó en Perú su nueva línea Mate, encabezada por el Huawei Mate 80 Pro, un dispositivo de gama alta que eleva el estándar en fotografía móvil.

El equipo destaca por su potente sistema de triple cámara, diseñado para ofrecer precisión y resultados profesionales en cualquier escenario:

  • Cámara de Ultra Iluminación de 50 MP, con un gran sensor de 1/1.28 pulgadas que captura luz y sombras con gran fidelidad.
  • Lente telefoto de 48 MP con zoom óptico de 4x, ideal para fotografías a distancia, además de función macro con enfoque desde 5 cm.
  • Cámara Ultra Gran Angular de 40 MP, perfecta para paisajes, tomas grupales y escenas amplias.

Diseñado para llevar la fotografía móvil a otro nivel, el equipo incorpora su sistema True-to-Colour, que permite capturar colores más reales a lo que el ojo humano puede ver. A esto se suma su avanzada tecnología de procesamiento, que optimiza cada imagen para lograr un equilibrio perfecto entre detalle, iluminación y profundidad.

Una experiencia más allá de la pantalla

Conectar con un smartphone no es solo verlo, es vivirlo. Eso fue precisamente lo que propuso Huawei: una experiencia real donde el equipo se pone a prueba en distintos escenarios.

El punto de encuentro fue Shizen —uno de los 50 mejores restaurantes del mundo—, reconocido por su propuesta nikkei que fusiona técnicas peruanas y japonesas en cada plato.

Cada plato se convierte en una experiencia visual donde el detalle y el color cobran protagonismo. Fuente: Huawei Mate 80 Pro.

Cada plato se convierte en una experiencia visual donde el detalle y el color cobran protagonismo. Fuente: Huawei Mate 80 Pro.

Aquí, el Huawei Mate 80 Pro demostró su potencial en fotografía gastronómica. A través del modo supermacro, fue posible capturar cada detalle: desde las hamaguri norteñas hasta un tiradito de concha con rocoto, acompañado de chips de camote perfectamente laminados. Texturas, colores y brillos se registraron con una precisión que resalta lo mejor de cada preparación.

Experiencia al aire libre, la cámara en todo su esplendor

La experiencia continuó al aire libre, en el parque El Olivar, donde el equipo volvió a destacar, esta vez en fotografía de larga distancia.

Gracias a su tecnología DCG HDR, los colores se mostraron más equilibrados y los contrastes mejor definidos. Durante el recorrido, se puso a prueba el zoom en distintos niveles —x1, x2, x4 hasta x10— evidenciando una transición fluida y una nitidez consistente en cada toma.

Huaco común tomado ampliación óptica 8x. Fuente: Huawei Mate 80 Pro.

Huaco común tomado ampliación óptica 8x. Fuente: Huawei Mate 80 Pro.

La capacidad del equipo para mantener detalle, color y estabilidad incluso en ampliaciones mayores confirma su adaptabilidad tanto a escenarios cercanos como a tomas más exigentes.

Con ello, Huawei demuestra que nunca dejó de avanzar. Hoy, con el Mate 80 Pro, reafirma su compromiso con la innovación y con los usuarios que buscan tecnología que realmente marque la diferencia.

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