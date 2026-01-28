HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: EL 'MONSTRUO' ES ENTREGADO A LAS AUTORIDADES PERUANAS | 28 de enero 2026

Tecnología

Más problemas con Microsoft y Windows 11: sacan parches de emergencia para arreglar actualizaciones

Aunque se trata de la versión más reciente de Windows y, hasta es casi obligatoria tenerla actualizada, lo cierto es que sus más recientes parches han generado problemas en varias PC. ¿Qué se sabe? Te contamos.

Es uno de los softwares más polémicos anunciados por Microsoft. Foto: Composición / Gemini
Es uno de los softwares más polémicos anunciados por Microsoft. Foto: Composición / Gemini

Para este inicio de 2026, las expectativas con Windows 11 y su primera gran actualización apuntaban a que los usuarios no tuviesen que volver a experimentar problemas de funcionamiento. Sin embargo, no fue el caso y ahora el gigante tecnológico se ha visto en la obligación de tener que lanzar parches de emergencia para solucionar incidentes que aparecieron con la versión 23H2. ¿Qué sucedió? Te contamos los detalles.

Windows y su gran problema de siempre

El problema apareció con la actualización de seguridad de Windows 11 de enero de 2026, con la cual se detectaron incidencias en equipos. Por ello, Microsoft se vio en la necesidad de publicar una serie de parches de emergencia para corregir los inconvenientes que se vinculaban al apagado del dispositivo y todo su sistema. De hecho, fue necesario que se lancen más paquetes de corrección fuera del ciclo habitual para atender los momentos de congelamiento y bloqueos en programas asociados a la sincronización de servicios en la nube.

TE RECOMENDAMOS

TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

PUEDES VER: ¿Vas a botar tus baterías y dispositivos electrónicos? Esta es la forma correcta descartarlos

lr.pe

De forma puntual, el problema que se origina en el apagado de la PC se dio con la variante Windows 11 23H2, en su modo Enterprise y el segundo parche de emergencia atacó otros errores que radican en Windows 11 24H2 y 25H2, que evidenciaban bloqueo y fallas de estabilidad con OneDrive y Dropbo. Por su parte, la firma señaló que investigaban los informes de fallas de arranque y el diagnóstico sigue en desarrollo.

Sin duda alguna, queda claro que hay un serio problema estructural con el sistema operativo de la firma fundada por Bill Gates, cuyas falencias aparecen con más frecuencia de lo que se espera. Como se sabe, Windows no maneja un código único y debe adaptarse a una extensa variedad de configuraciones de hardware, por lo que esta fragmentación de ecosistema permite que se presenten estos incidentes que afectan a miles de usuarios.

Hay fallos que de todas formas se van a presentar, especialmente si hablamos de Windows, que se ve en la obligación de formar parte en decenas de catálogos de marcas de ordenadores, pero estas inconsistencias tan frecuentes ya no son novedad y evidencia el deterioro en la experiencia de uso del software. Por lo tanto, la confianza cae a puntos más bajos, en un momento donde el gigante tecnológico necesita que una gran masa de sus internautas migren del pronto obsoleto Windows 10, que ya se quedará sin soporte. Ahora este escenario solo deja más dudas que certezas a quienes apuntan a migrar hacia otras alternativas fuera de Microsoft.

Notas relacionadas
Igual que Brave: Microsoft Edge prueba función para escuchar música de YouTube en segundo plano

Igual que Brave: Microsoft Edge prueba función para escuchar música de YouTube en segundo plano

LEER MÁS
El error de Microsoft que provocó el fracaso de Windows 8: lo arreglaron un año después, pero ya era tarde

El error de Microsoft que provocó el fracaso de Windows 8: lo arreglaron un año después, pero ya era tarde

LEER MÁS
Un error de Excel casi lo deja sin trabajo: escribió un correo a Bill Gates y Microsoft lo ayudó

Un error de Excel casi lo deja sin trabajo: escribió un correo a Bill Gates y Microsoft lo ayudó

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fraude digital en aumento: señales de alerta y medidas de protección

Fraude digital en aumento: señales de alerta y medidas de protección

LEER MÁS
No uses WhatsApp para enviar fotos: mejor prueba esta opción que no reduce la calidad de las imágenes

No uses WhatsApp para enviar fotos: mejor prueba esta opción que no reduce la calidad de las imágenes

LEER MÁS
¿Qué decía un 'mensaje editado' de WhatsApp? Truco permite saber el texto original

¿Qué decía un 'mensaje editado' de WhatsApp? Truco permite saber el texto original

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

Real Madrid vivió una pesadilla en Lisboa: perdió ante Benfica y quedó fuera de octavos de final en Champions League

Minedu destina S/295 millones para mejorar colegios públicos de cara al inicio escolar 2026

Tecnología

Fraude digital en aumento: señales de alerta y medidas de protección

Mercado Play, servicio de streaming de Mercado Libre, revela su top de películas del 2025

¿Vas a botar tus baterías y dispositivos electrónicos? Esta es la forma correcta descartarlos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Renovación Popular realizó pintas en muros a favor de Rafael López Aliaga sin autorización, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025