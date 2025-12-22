HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Últimas noticias de Perú y el mundo hoy 22 de diciembre

Tecnología

Crisis de RAM: smartphones más caros, nuevos equipos con 4 GB de memoria y más cambios que vendrían

La nueva crisis de precios de las RAM supondrá un cambio drástico en la industria tecnológica y el mercado de los teléfonos inteligentes será uno de los más afectados.

La industria experimenta cambios ante las exigencia del desarrollo de la IA. Foto: Composición / Gemini
La industria experimenta cambios ante las exigencia del desarrollo de la IA. Foto: Composición / Gemini

A fines de este 2025 hay un panorama claro: hay un problema con la industria de las RAM con precios excesivos y que, por lo mismo, el siguiente año el mercado tecnológico se sacudirá con mucha fuerza. Uno de los sectores más perjudicados es el de los smartphones, que fuera de que se tendrían móviles más costosos, también podría involucionar con modelos de dispositivos que tengan 4 GB de memoria.

RAM al 2026: lo que sabemos

Uno de los fabricantes que ya reaccionó es Samsung, el gigante surcoreano ya tuvo que aumentar el precio de la RAM DDR5 luego de agotarse su stock, un movimiento que sin duda alguna pone en jaque a la industria de móviles que depende de esta pieza para mejorar sus tecnologías.

TE RECOMENDAMOS

TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

PUEDES VER: ¿Vas a comprar una laptop gamer? No pases por alto estos detalles para que valga la pena

lr.pe

De hecho, los precios de la RAM, en algunos casos, hasta se han cuadriplicado en su valor original o incluso de hasta hace pocas semanas. Las principales marcas han tenido que reorganizar sus recursos para abastecer las demandas, como ocurre con OpenAI.

¿Teléfonos con 4 GB de RAM?

Ante la escasez del componente, todo parece indicar que varias empresas volverían a fabricar y comercializar dispositivos con configuraciones que parten con los 4 GB de RAM (un diseño que ya se estaba extinguiendo). ¿Qué hay de malo con tener celulares así? Por lo general, tener una memoria de esa dimensión implica que tu smartphone no soporte actualizaciones importantes, no puede ejecutar aplicaciones esenciales e incluso puede ser imposible usar funciones con IA: el principal atractivo de ventas para varias firmas.

PUEDES VER: ¿Qué fue lo más buscado en Google Perú este 2025? Los temas de mayor interés entre los peruanos

lr.pe

Por lo tanto, el estándar de 6 GB de RAM que se estaba alcanzando desde la gama de entrada ahora parece estancarse o incluso retroceder. Además, el encarecimiento de esta pieza conseguiría que los celulares más potentes, con configuraciones de hasta 16 GB de RAM, se tornen mucho más costosos.

¿Para qué sirve realmente la RAM en los móviles?

La RAM van más allá de encargarse de las multitareas y la ejecución de apps. Por ejemplo, en la actualidad, sirve para soportar el procesado local de la IA de los móviles, con funcionalidades que no se necesitan ejecutar en la nube o con conexión a internet. También sirve para el procesado fotográfico, el cual depende mucho de qué tan potente es tu equipo y lo mismo aplica para cuánta calidad de video puede grabar.

PUEDES VER: ¿Qué es WhatsApp Plus y por qué debes evitar instalarlo en tu smartphone?

lr.pe

Adicionalmente, si eres un usuario gamer, debes saber que, si excluimos la CPU Y GPU, la RAM es vital para evitar cortes repentinos en el funcionamiento del servicio y acelera la carga de procesos en primer o segundo plano.

Sin duda alguna, esta crisis de la RAM supone una gran amenaza para los próximos móviles que se van a desarrollar y, probablemente, nos encontremos con futuros catálogos con modelos que rindan peor que sus antecesores.

Notas relacionadas
¿Qué es WhatsApp Plus y por qué debes evitar instalarlo en tu smartphone?

¿Qué es WhatsApp Plus y por qué debes evitar instalarlo en tu smartphone?

LEER MÁS
Resistencia al agua, rayaduras y caídas: así hacen teléfonos extremos de OPPO en fábricas de China

Resistencia al agua, rayaduras y caídas: así hacen teléfonos extremos de OPPO en fábricas de China

LEER MÁS
Modo avión de smartphones: ¿qué es y realmente es necesario activarlo en tus vuelos?

Modo avión de smartphones: ¿qué es y realmente es necesario activarlo en tus vuelos?

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Te robaron tu celular? Así puedes cerrar tu cuenta de Gmail de manera remota y proteger tus datos

¿Te robaron tu celular? Así puedes cerrar tu cuenta de Gmail de manera remota y proteger tus datos

LEER MÁS
¿Qué es Tubi, la plataforma con miles de películas y series para ver gratis en tu celular, Smart TV o PC?

¿Qué es Tubi, la plataforma con miles de películas y series para ver gratis en tu celular, Smart TV o PC?

LEER MÁS
¿Qué pasó con Winamp? El famoso reproductor de música de los 2000

¿Qué pasó con Winamp? El famoso reproductor de música de los 2000

LEER MÁS
¿Qué pasó con Winamp? El famoso reproductor de música de los 2000

¿Qué pasó con Winamp? El famoso reproductor de música de los 2000

LEER MÁS
¿Qué significan las letras K, F, KF, U, a y H en los procesadores Intel?

¿Qué significan las letras K, F, KF, U, a y H en los procesadores Intel?

LEER MÁS
WhatsApp: ¿por qué no debes usar Whats Tracker, la app para saber quién vio tu foto de perfil?

WhatsApp: ¿por qué no debes usar Whats Tracker, la app para saber quién vio tu foto de perfil?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Tecnología

YouTube se cayó: Usuarios reportan problemas para ingresar a la plataforma de videos

¿Vas a comprar una laptop gamer? No pases por alto estos detalles para que valga la pena

¿Qué es WhatsApp Plus y por qué debes evitar instalarlo en tu smartphone?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025