Crisis de RAM: smartphones más caros, nuevos equipos con 4 GB de memoria y más cambios que vendrían

A fines de este 2025 hay un panorama claro: hay un problema con la industria de las RAM con precios excesivos y que, por lo mismo, el siguiente año el mercado tecnológico se sacudirá con mucha fuerza. Uno de los sectores más perjudicados es el de los smartphones, que fuera de que se tendrían móviles más costosos, también podría involucionar con modelos de dispositivos que tengan 4 GB de memoria.

RAM al 2026: lo que sabemos

Uno de los fabricantes que ya reaccionó es Samsung, el gigante surcoreano ya tuvo que aumentar el precio de la RAM DDR5 luego de agotarse su stock, un movimiento que sin duda alguna pone en jaque a la industria de móviles que depende de esta pieza para mejorar sus tecnologías.

De hecho, los precios de la RAM, en algunos casos, hasta se han cuadriplicado en su valor original o incluso de hasta hace pocas semanas. Las principales marcas han tenido que reorganizar sus recursos para abastecer las demandas, como ocurre con OpenAI.

¿Teléfonos con 4 GB de RAM?

Ante la escasez del componente, todo parece indicar que varias empresas volverían a fabricar y comercializar dispositivos con configuraciones que parten con los 4 GB de RAM (un diseño que ya se estaba extinguiendo). ¿Qué hay de malo con tener celulares así? Por lo general, tener una memoria de esa dimensión implica que tu smartphone no soporte actualizaciones importantes, no puede ejecutar aplicaciones esenciales e incluso puede ser imposible usar funciones con IA: el principal atractivo de ventas para varias firmas.

Por lo tanto, el estándar de 6 GB de RAM que se estaba alcanzando desde la gama de entrada ahora parece estancarse o incluso retroceder. Además, el encarecimiento de esta pieza conseguiría que los celulares más potentes, con configuraciones de hasta 16 GB de RAM, se tornen mucho más costosos.

¿Para qué sirve realmente la RAM en los móviles?

La RAM van más allá de encargarse de las multitareas y la ejecución de apps. Por ejemplo, en la actualidad, sirve para soportar el procesado local de la IA de los móviles, con funcionalidades que no se necesitan ejecutar en la nube o con conexión a internet. También sirve para el procesado fotográfico, el cual depende mucho de qué tan potente es tu equipo y lo mismo aplica para cuánta calidad de video puede grabar.

Adicionalmente, si eres un usuario gamer, debes saber que, si excluimos la CPU Y GPU, la RAM es vital para evitar cortes repentinos en el funcionamiento del servicio y acelera la carga de procesos en primer o segundo plano.

Sin duda alguna, esta crisis de la RAM supone una gran amenaza para los próximos móviles que se van a desarrollar y, probablemente, nos encontremos con futuros catálogos con modelos que rindan peor que sus antecesores.