HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
EN VIVO

Delia Espinoza: la maniobra del Congreso detrás de la inhabilitación | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Tecnología

Filtración de datos de Harvard: todo sobre el ataque que empezó por llamado telefónico

Un reciente análisis de ciberseguridad, revela cómo se llevó a cabo el ataque a la prestigiosa universidad con sede en Estados Unidos y sus implicancias.

Se trata de uno de los escenarios más complejos de los últimos meses. Foto: Composición LR / Gemini
Se trata de uno de los escenarios más complejos de los últimos meses. Foto: Composición LR / Gemini

El pasado 18 de noviembre, la prestigiosa universidad de Harvard, sufrió una filtración masiva de datos tras un ataque de ingeniería social que llegó a vulnerar al área de exalumnos y desarrollo de la institución. El ataque, según informó la propia entidad, se llevó a cabo a través de vishing, una variación del phishing que se realiza mediante una llamada telefónica. ¿Qué se sabe al respecto? ESET, la firma de ciberseguridad, analizó el caso y nos compartió detalles relevantes.

Ciberataque a Harvard

Los ciberdelincuentes tenían como objetivo al área de Relaciones con Exalumnos y Desarrollo Institucional (Alumni Affairs and Development) y lograron engañar a un trabajador de ese departamento para que entregara voluntariamente sus credenciales de acceso. Así ingresaron al sistema.

TE RECOMENDAMOS

TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

PUEDES VER: ¿Tu celular es resistente o a prueba de agua? Así puedes descubrirlo y evitar que se dañe al mojarlo

lr.pe

¿Qué es vishing?

Según precisan desde ESET, "el vishing es una variación del phishing que se realiza telefónicamente, donde los atacantes se hacen pasar por alguien de confianza o usurpan el nombre de alguna entidad conocida para engañar al usuario y lograr que entregue información sensible. Es más difícil activar filtros automáticos. La concientización es uno de los pilares contra este tipo de estrategias criminales”.

Tras ello, cuando se apoderan de las credenciales, el atacante es capaz de acceder a los sistemas internos y extraer datos masivos sin levantar sospechas inmediatas.

PUEDES VER: Modo avión de smartphones: ¿qué es y realmente es necesario activarlo en tus vuelos?

lr.pe

¿A qué accedieron?

El ataque a los datos de la universidad comprometió y expuso información personal del estudiantado, exestudiantes, donantes y parte del personal de la institución, así como algunos familiares. Lo cierto es que, aunque han asegurado que no se revelaron los datos más sensibles, como contraseñas, números de seguridad social o información financiera, sí saltan estos datos:

  • Correo electrónico y postales.
  • Números telefónicos.
  • Registros de asistencia a eventos.
  • Direcciones personales y laborales.
  • Detalles sobre donaciones y recaudación de fondos.
  • Información adicional y biográfica.

PUEDES VER: Resistencia al agua, rayaduras y caídas: así hacen teléfonos extremos de OPPO en fábricas de China

lr.pe

¿Cómo protegerse?

De parte de la universidad, instaron a que se desconfíe de las llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos que simulen ser enviados por la institución, en específico sobre los que pidan el restablecimiento de contraseñas o información sensible.

“Los datos robados suelen ser utilizados en posteriores fraudes. Permiten a los ciberdelincuentes realizar ataques de phishing u otras formas de ingeniería más personalizados y dirigidos. Los datos suelen ser puestos a la venta en foros de la dark web y alimentan un mercado del cibercrimen en constante crecimiento en el cual las credenciales robadas representan casi dos tercios de las transacciones que se realizan en este mercado clandestino.”, precisa Gutiérrez Amaya, especialista de ESET Latinoamérica.

Notas relacionadas
¿Vas a retirar tu AFP? Tips para que cibercriminales no te hackeen y roben tu dinero

¿Vas a retirar tu AFP? Tips para que cibercriminales no te hackeen y roben tu dinero

LEER MÁS
Datos expuestos: los precios en la DarkWeb con los que venden tu información

Datos expuestos: los precios en la DarkWeb con los que venden tu información

LEER MÁS
¿Instalaste este antivirus en tu celular Android? Descubren que en realidad era un peligroso malware

¿Instalaste este antivirus en tu celular Android? Descubren que en realidad era un peligroso malware

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué puede hacer el Go2, el perro robot que promete revolucionar la seguridad en el Perú?

¿Qué puede hacer el Go2, el perro robot que promete revolucionar la seguridad en el Perú?

LEER MÁS
El gigante informático HP reducirá hasta 6.000 empleos y adoptará la IA para aumentar productividad

El gigante informático HP reducirá hasta 6.000 empleos y adoptará la IA para aumentar productividad

LEER MÁS
Resistencia al agua, rayaduras y caídas: así hacen teléfonos extremos de OPPO en fábricas de China

Resistencia al agua, rayaduras y caídas: así hacen teléfonos extremos de OPPO en fábricas de China

LEER MÁS
ONU alerta que la IA amenaza los derechos humanos y podría volverse un 'Frankenstein moderno'

ONU alerta que la IA amenaza los derechos humanos y podría volverse un 'Frankenstein moderno'

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Tecnología

¿Qué puede hacer el Go2, el perro robot que promete revolucionar la seguridad en el Perú?

El gigante informático HP reducirá hasta 6.000 empleos y adoptará la IA para aumentar productividad

Resistencia al agua, rayaduras y caídas: así hacen teléfonos extremos de OPPO en fábricas de China

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025