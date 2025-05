¿Qué es Briar, el rival de WhatsApp que funciona sin internet? Usa el Bluetooth de tu teléfono para enviar mensajes

Briar está disponible en Play Store. No se encuentra en App Store. | Foto: Niboe

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada del mundo. Su popularidad no solo se debe a su interfaz sencilla y amigable, también a que sus desarrolladores, la compañía estadounidense Meta, incorporan nuevas funciones regularmente con el objetivo de mejorar la experiencia de sus millones de usuarios, tanto Android, como iOS.

El único problema de WhatsApp es que no puedes enviar mensajes a tus contactos si no estás conectado a internet, ya sea a través de Wi-Fi o datos móviles. Sin embargo, existe una plataforma de mensajería que no presenta esta limitación, ya que utiliza el Bluetooth de los teléfonos para que puedas comunicarte con tus amigos. Su nombre es Briar.

¿Qué es Briar y qué funciones ofrece?

En su página oficial, los desarrolladores de Briar aseguran que su plataforma de mensajería se diferencia de WhatsApp, Telegram y otras apps tradicionales porque no depende de servidores centrales. Esto permite que los usuarios envíen mensajes hacia otros dispositivos, incluso si su teléfono inteligente (Android) no cuenta con conexión a internet.

"Si no hay Internet, Briar puede sincronizarse mediante Bluetooth, Wi-Fi o tarjetas de memoria, manteniendo la información en movimiento durante una crisis. Si hay conexión a Internet, Briar puede sincronizarse a través de la red Tor, protegiendo a los usuarios y sus relaciones de la vigilancia", señalan sus desarrolladores.

Una de las ventajas de Briar es que sus mensajes están cifrados de extremo a extremo, lo que impide que sean interceptados por un tercero, ni siquiera los desarrolladores de la plataforma. Además, a diferencia de WhatsApp, no accede a tu lista de contactos: para agregar a alguien, será necesario escanear el código QR que muestra su aplicación.

Actualmente, Briar se encuentra disponible en Play Store, la tienda oficial de los dispositivos Android, así que puedes instalarla gratis en todos los celulares Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor, entre otras marcas con acceso a los servicios de Google (GMS). También puede descargar esta plataforma desde desde F-Droid, un repositorio alternativo de aplicaciones.

¿Cuáles son las desventajas de Briar?

Aunque enviar mensajes sin conexión a internet suena bastante útil, sobre todo en situaciones de emergencia donde las líneas telefónicas suelen fallar, Briar presenta algunas limitaciones. La principal está relacionada con el alcance, ya que solo permite enviar mensajes a otros dispositivos que se encuentren cerca, dentro del rango de Bluetooth o Wi-Fi directo.

De igual manera, solo permite enviar mensajes de texto: no es posible compartir archivos pesados, como videos o fotos en alta resolución. Tampoco cuenta con respaldo en la nube, ya que todo se almacena en tu teléfono Android. Por último, carece de funciones importantes que si están en WhatsApp y Telegram, como la creación de grupos o las videollamadas.