Un código revelaría lo que millones temen: WhatsApp podría ser una app de pago pronto

Si algo es cierto, es que hoy casi todas las apps que usamos están infestadas con anuncios, salvo algunas excepciones puntuales. Y sí, es algo con lo que nadie está de acuerdo. El problema es que ahora todo parece indicar que WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, pronto incorporará mecanismos para que te veas en la necesidad de suscribirte a un eventual plan de pago. ¿Qué ocurre?

¿Pagar por WhatsApp?

Pocos recuerdan, pero hace más de una década WhatsApp era de pago (antes de que Meta se apodere) y en este 2026 una pista sugiere que apuntan a retomar su plan fallido. Según Android Authority, en la última beta se encontraron detalles que revelarían una suscripción de pago para evitar publicidad.

TE RECOMENDAMOS TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

En el 2013, el costo de WhatsApp era de 79 céntimos, pero podías usar el servicio de forma gratuita durante un año y ya luego podías pagar. Lo cierto es que casi nadie desembolsaba dinero, porque no habían sanciones duras, como impedir su uso o algo por el estilo. Eventualmente se desestimó el intento de recibir ingresos de ese modo.

A estas alturas, no resulta raro que el código de las próximas versiones beta se filtre, ya que en la misma se suele conocer qué novedades llegarán al aplicativo de Meta (casi todos los rumores se materializan). En este caso, forzaron el parche para revisar la interfaz de la versión 2.26.3.9 que muestra un mensaje sobre la posibilidad de cancelar una suscripción.

Con ello, se desvela la introducción de publicidad en la app, limitada a los estados, los canales promocionales y las suscripciones a canales. En cuanto a los estados, funcionará de forma similar a los estados de Instagram. Para evitar esos anuncios, Meta implementaría un sistema de suscripción para eliminar estos elementos de tu experiencia, además de otras funcionalidades adicionales similar a lo que ya ofrece Telegram Premium.

¿Por qué quieren cobrar por WhatsApp?

No hay mucha ciencia detrás de esto. Meta espera generar ingresos. Hace 12 años Facebook pagó casi 19.000 millones de dólares por WhatsApp y 10 años después solo recuperaron el 10%. El gigante tecnológico busca mecanismos para rentabilizar la inversión y este modelo de suscripción es el camino a seguir (con pocas esperanzas).