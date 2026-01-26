HOYSuscripcion LR Focus

¿Qué buscar en un smartphone para que te ofrezca un rendimiento ideal?

¿Vas a comprar un teléfono y quieres que valga la pena? Hay una serie de aspectos que no debes pasar por alto para que tu móvil ofrezca un buen rendimiento en tu día a día.

Son varios criterios los que debes observar a un móvil. Foto: Infinix
El smartphone es una herramienta esencial para millones de personas en todo el mundo, pero su rendimiento disminuye con el tiempo y, aunque pocos entienden los motivos, es natural que llegue a deteriorarse. ¿Existe una forma de sacar mayor partido al móvil que vas a comprar para que valga la pena a largo plazo? Sí y para ello debes conocer determinados aspectos del teléfono, que te explicaremos a detalle.

Para determinar qué debe revisarse para conseguir un smartphone que ofrezca buen rendimiento, conversamos con voceros del fabricante Infinix. Toma nota.

Procesador para la multitarea

El rendimiento sostenido exige un procesador capaz de gestionar múltiples tareas con eficiencia. Un chipset robusto asegura fluidez en aplicaciones, juegos y contenido, incluso tras un uso prolongado. En estos casos, para un futuro donde requieres ejecutar apps potentes o funciones potenciadas con IA, procura que tu chip sea uno fabricado, por lo menos, en 4 o 3 nanómetros.

RAM y almacenamiento

El aumento de aplicaciones demanda suficiente memoria RAM y almacenamiento interno. Estos componentes optimizan la multitarea y previenen la saturación del sistema que impacta el rendimiento. A estas alturas, no busques un móvil que tenga menos de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, caso contrario tus apps se colgarán o te quedarás sin espacio rápidamente.

Sistema operativo optimizado

Un sistema operativo bien optimizado es crucial. La gestión eficiente de recursos, las actualizaciones periódicas y una interfaz fluida garantizan un rendimiento estable. Ya hay marcas que priorizan la experiencia del usuario, desde el equilibrio del rendimiento y eficiencia. En el caso de Android, procura que tu móvil goce de, por lo menos, 6 años de actualizaciones desde que se anunció su lanzamiento al mercado.

Disipación térmica y autonomía

El sobrecalentamiento degrada el rendimiento. Tecnologías de enfriamiento y un diseño interno eficiente permiten al smartphone mantener su desempeño durante usos intensivos, como videollamadas extensas o sesiones de juego. Prioriza un dispositivo con cámara de vapor.

Asimismo, una batería de gran capacidad, junto con soluciones de carga eficientes, asegura que el smartphone responda a las demandas diarias sin comprometer su rendimiento general. Hoy en día no conviene adquirir un smartphone que tenga menos de 5.000 mAh.

