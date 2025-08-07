HOY

Tecnología

¿Cómo colocar música en tus estados de WhatsApp? Ya no es necesario usar aplicaciones de terceros

Una actualización de WhatsApp permite a los usuarios colocar música en sus estados de WhatsApp sin Facebook u otras aplicaciones.

Usuarios de Perú ya pueden colocar música en sus estados de WhatsApp
Usuarios de Perú ya pueden colocar música en sus estados de WhatsApp | Composición LR/Andina

El 28 de marzo, WhatsApp anunció el lanzamiento de una nueva función a nivel mundial. Ahora, la aplicación permitirá colocar música en estados de WhatsApp sin la necesidad de usar aplicaciones de terceros. Esta función ya está disponible en Perú y ofrece a los usuarios acceso a una biblioteca que contiene millones de canciones.

Para usarlo, al crear un estado, el usuario verá un ícono de nota musical en la parte superior de la pantalla. Al presionar el botón, accederá a la biblioteca que WhatsApp ha puesto a disposición, la cual incluye éxitos musicales y clásicos. Esta opción permitirá elegir un fragmento de hasta 15 segundos para fotos y hasta 60 segundos para videos.

Novedades de la aplicación: WhatsApp de colores y personalizar las burbujas de chat

La aplicación introdujo varias novedades con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario. Ahora es posible personalizar el color de tus chats de WhatsApp, seleccionando un tema predeterminado o ajustando las burbujas de chat a tu gusto. Los usuarios tienen la opción de optar por los colores clásicos para todos los chats o personalizar cada uno de forma individual, según sus preferencias. Esta nueva función brinda mayor libertad y flexibilidad para que los usuarios puedan adaptar la apariencia de su aplicación de acuerdo con su estilo personal.

Para cambiar el tema de todos los chats y canales a la vez, simplemente ve a Ajustas > Chats > tema predeterminado del chat. Si prefieres modificar el tema de un chat específico, solo debes hacer clic en el nombre del chat en la parte superior de la pantalla (en iOS) o acceder al menú de tres puntos (en Android) y seleccionar la opción "Tema del chat". Así, podrás elegir el tema que más se ajuste a tus gustos para cada conversación.

