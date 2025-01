Google presenta una nueva función de podcast para los usuarios que gustan escuchar los contenidos que deseen. Foto: composición LR/Diario El Luchador/Blog Do Edivaldo

Google presenta una nueva función de podcast para los usuarios que gustan escuchar los contenidos que deseen. Foto: composición LR/Diario El Luchador/Blog Do Edivaldo

Google ha lanzado Daily Listen, una innovadora función que transforma la experiencia de consumo de contenido digital en audio personalizado. Actualmente, esta función se encuentra en fase de prueba para usuarios de Android e iOS en los Estados Unidos. Daily Listen representa un cambio significativo en la forma en que se consumen contenidos. La integración de esta función en el ecosistema de podcasts de Google se produce tras la reciente eliminación de Google Podcasts y su fusión con YouTube Music.

La activación de Daily Listen es sencilla. Aparece en el carrusel "Space" debajo de la barra de búsqueda en la aplicación de Google. Los episodios generados, marcados con el distintivo brillante de Gemini, ofrecen una interfaz intuitiva que incluye transcripciones, controles de reproducción y opciones para gestionar los temas de interés.

Una experiencia única de audio personalizada

Daily Listen se basa en el modelo Gemini de Google, que permite crear resúmenes dinámicos adaptados a los temas que cada usuario sigue habitualmente. Esta tecnología de procesamiento de lenguaje natural no solo facilita la curación automatizada de contenido, sino que también ofrece una experiencia auditiva única, ajustada a las preferencias individuales de cada oyente.

La interfaz de reproducción es completa y funcional, y permite a los usuarios disfrutar de características avanzadas como el rebobinado de 10 segundos, el salto entre historias y el control de la velocidad de reproducción. Además, incluye la opción de silenciar el audio para centrarse en la transcripción, lo que mejora la accesibilidad y la experiencia general del usuario.

Interacción y personalización a través de la IA

Una de las características más destacadas de Daily Listen es su sistema de retroalimentación integrado. Los usuarios pueden ajustar sus preferencias mediante botones de "me gusta" y "no me gusta", lo que permite a la inteligencia artificial aprender y mejorar continuamente la personalización del contenido. Esta capacidad de adaptación representa un factor diferenciador en el panorama actual de los podcasts, donde la personalización se vuelve cada vez más crucial.

Además, esta función no es la primera incursión de Google en la conversión de texto a audio. La compañía ya ha demostrado su capacidad en este ámbito con tecnologías que convierten PDFs en podcasts, lo que refleja su experiencia acumulada en la creación de contenido accesible y atractivo.

Alternativas y el futuro del contenido de audio

Para aquellos que buscan opciones mientras esperan el lanzamiento global de Daily Listen, existen diversas aplicaciones de podcasts que ofrecen experiencias similares. Sin embargo, la personalización basada en inteligencia artificial que propone Google marca una diferencia significativa, prometiendo una experiencia más rica y adaptada a los intereses de cada usuario.

Daily Listen sigue los pasos de otras funcionalidades exitosas probadas en Search Labs, como Notes y Talk to a Live Representative. Con la tecnología heredada de NotebookLM Audio Overviews, la síntesis natural del contenido se convierte en una realidad. No obstante, los usuarios deberán esperar aproximadamente 24 horas tras activar la función para recibir su primer episodio personalizado.