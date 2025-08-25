HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

¿Por qué mi teléfono carga lento? Estas son las causas más frecuentes y cómo solucionarlas

Aunque no lo creas, son varios los factores que provocan que nuestro smartphone, sea Android o iPhone, cargue demasiado lento. Aquí conocerás los principales.

Una de las razones puede ser suciedad en el puerto de carga.
Una de las razones puede ser suciedad en el puerto de carga.

La mayoría de teléfonos actuales, especialmente los de gama media y alta, poseen sistemas de carga rápida que permiten llenar la batería en mucho menos tiempo de lo habitual. Sin embargo, en ciertas ocasiones, los usuarios perciben que esta velocidad disminuye de forma notable, llegando a ser tan lenta que se vuelve frustrante.

Por lo general, cuando enchufamos nuestro smartphone al tomacorriente, en la pantalla nos aparece un tiempo estimado de carga que suele variar entre 30 minutos y una hora, según el nivel de batería. El problema surge cuando ese cálculo se eleva a 7 u 8 horas, una señal evidente de que algo no anda bien con la velocidad de carga.

PUEDES VER: ¿Qué es la regla del 20/80 de los teléfonos y cómo puede ayudarte a cuidar la batería?

lr.pe

¿Por qué tu celular carga demasiado lento?

Las causas que generan este problema son bastante diversas, siendo la acumulación residuos la más frecuente. Aunque no lo creas, el polvo o la suciedad en el puerto USB-C del teléfono pueden bloquear parcialmente la conexión y dificultar el paso de energía. Esto reduce de forma significativa la velocidad de carga del equipo.

Otro factor clave es el cargador que estás usando. Si es el original que vino incluido en la caja, es poco probable que esté dañado. En cambio, si lo adquiriste por separado, es posible que no posea la potencia adecuada o que se trate de un accesorio "pirata" o no oficial, lo que afecta directamente la velocidad de carga.

El problema también puede deberse al cable, ya que no todos son iguales aunque lo parezcan. Por ejemplo, un cable con tecnología USB 1.1 apenas alcanza un amperaje de 0.5A, mientras que los USB 2.0 llegan hasta 1.8A. Los más modernos, los USB 3.1, pueden entregar hasta 20V y 5A, lo que permite una carga más rápida.

Este inconveniente también puede estar relacionado con el propio fabricante. Algunas marcas, como Samsung, limitan la velocidad de carga si no usas un cable USB-C diseñado por ellas. Incluso si empleas un cable original de otra marca con soporte para altas velocidades, el sistema dirá que es incompatible y que la carga demorará horas.

Finalmente, debes saber que los cables USB-C originales pueden reducir la velocidad de carga si presentan daños, algo bastante común tras varios años de uso. En estos casos, lo más recomendable es reemplazarlos por un cable nuevo y certificado, compatible con tu equipo, para garantizar un flujo de energía seguro y estable.

PUEDES VER: OpenAI afirma que Elon Musk intentó convencer a Mark Zuckerberg de comprar ChatGPT juntos

lr.pe

¿Cómo solucionar este problema?

La mejor forma de limpiar el puerto USB-C de tu smartphone es utilizando un cepillo de dientes pequeño, preferiblemente infantil, cuyas cerdas son más suaves. Evita usar objetos como agujas o alfileres, ya que podrían dañar el conector. Tampoco uses alcohol u otros líquidos similares, puesto que podrían provocar corrosión y empeorar el problema.

Si el problema está en el cargador, asegúrate de adquirir uno compatible que ofrezca la potencia adecuada, ya que uno de menor capacidad hará que la carga sea más lenta. En cuanto al cable, si está dañado, lo ideal es reemplazarlo por uno nuevo de la misma marca si el anterior está dañado. Aunque son más costosos, a la larga resultan más seguros y evitan que gastemos dos veces.

¿Qué es la regla del 20/80 de los teléfonos y cómo puede ayudarte a cuidar la batería?

¿Qué es la regla del 20/80 de los teléfonos y cómo puede ayudarte a cuidar la batería?

OpenAI afirma que Elon Musk intentó convencer a Mark Zuckerberg de comprar ChatGPT juntos

OpenAI afirma que Elon Musk intentó convencer a Mark Zuckerberg de comprar ChatGPT juntos

Deepfakes en campaña: una amenaza que podría influir en los peruanos en las próximas elecciones presidenciales del 2026

Deepfakes en campaña: una amenaza que podría influir en los peruanos en las próximas elecciones presidenciales del 2026

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

