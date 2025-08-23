¿Qué es la regla del 20/80 de los teléfonos y cómo puede ayudarte a cuidar la batería?

Para nadie es un secreto que la batería es uno de los componentes más importantes de los teléfonos inteligentes, sean Android o iPhone. Esto se debe a que se encarga de almacenar energía y suministrarla al celular para que funcione correctamente, permitiéndonos realizar llamadas, ver videos en línea, jugar videojuegos, entre otras actividades.

Debido a la importancia de las baterías, en Internet encontrarás numerosos consejos que pueden ayudarte a evitar su rápida degradación, lo que permitirá mantener su autonomía e impedirá que se reduzca su vida útil. Una de estas recomendaciones es la famosa regla del 20/80 que, a pesar de su relevancia, muy pocas personas conocen.

¿En qué consiste la regla del 20/80?

Según detalla Mundo Xiaomi, las baterías de iones de litio, presentes en la mayoría de los smartphones actuales, son bastante delicadas en dos rangos: cuando la carga está por debajo del 20% y cuando supera el 80%. Al encontrarse en estos niveles, se requiere más energía, lo que genera mayor calor y acorta la vida útil de la batería.

Por ese motivo, muchos expertos recomiendan seguir la regla del 20/80, que significa que tu teléfono inteligente, sin importar la marca, solo debe cargarse hasta el 80% y no hasta el 100%. Del mismo modo, se aconseja evitar que la batería se descargue por completo, cargándola antes de que el nivel de energía baje del 20%.

Los fabricantes de celulares saben este detalle y algunos toman medidas al respecto. Por ejemplo, los smartphones de Xiaomi, incluidos los Redmi y POCO, ralentizan su carga cuando supera el 80%. De esta manera, se evita que el aumento de temperatura acelere la degradación de la batería y surjan problemas de autonomía en poco tiempo.

Cabe resaltar que esto no significa que no puedes cargar tu teléfono al 100%. Puedes hacerlo, pero no con frecuencia, sino solo cuando realmente necesites una carga completa. Tampoco está prohibido usar el móvil cuando su batería está por debajo del 20%. Si no tienes un cargador a mano, puedes utilizarlo hasta que se agote la energía.

¿Qué errores arruinan la batería de tu teléfono?

Además de la regla 20/80, muchos expertos recomiendan no usar cargadores ni cables piratas, ya que estos accesorios no están certificados, es decir, no cumplen con los estándares de calidad. Además, muchos cargadores genéricos pueden generar picos de voltaje o sobrecargar la batería, lo que terminará dañándola rápidamente.

Las temperaturas extremas son dañinas para la batería, por lo que tampoco debes congelar el teléfono ni sobrecalentarlo. Entre los errores más comunes que provocan que un celular se caliente se encuentran usarlo mientras está enchufado, jugar videojuegos exigentes por largos periodos, reproducir videos en alta resolución sin descanso, dejarlo expuesto al sol durante varias horas, etc.