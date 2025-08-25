Tu cuenta de Gmail dejará de funcionar: ¿qué hacer si recibiste este mensaje al abrir tu correo?
Al ingresar a la aplicación de Gmail, muchos usuarios se toparon con este preocupante mensaje y de inmediato comenzaron a buscar cómo solucionarlo. Te contamos qué hacer para evitar este problema.
Aunque Gmail fue lanzada en 2004, muchos años después de Hotmail, logró consolidarse como la plataforma de correo electrónico más usada del mundo. Actualmente, su importancia es tan grande que cualquier advertencia sobre una posible desactivación genera preocupación entre sus millones de usuarios que temen perder el acceso a sus cuentas.
Recientemente, muchos usuarios de Gmail han reportado haber recibido un inquietante aviso al ingresar a la aplicación en sus teléfonos. En él, Google les informa que su correo electrónico dejará de funcionar a partir de una fecha específica, junto con otros servicios asociados como Google Fotos y Google Drive. Aquí vamos a contarte la razón.
¿Por qué apareció este mensaje?
Este mensaje solo les está apareciendo a los usuarios que alcanzaron el límite de 15 GB de almacenamiento gratuito en la nube que Google ofrece al crear una cuenta de Gmail. Por lo que tienes dos alternativas: contratar una suscripción de Google One para ampliar la capacidad o liberar memoria borrando archivos pesados que no sean indispensables.
Dado que Google Drive y Google Fotos están vinculados a tu cuenta de Gmail, todo el contenido que almacenes en estas plataformas (como videos, fotografías, documentos o música) también consumen los 15 GB gratuitos que ofrece Google. A ello se suma el espacio utilizado por WhatsApp, específicamente a sus copias de seguridad.
Hasta hace unos meses, las copias de seguridad de WhatsApp no ocupaban espacio en la cuenta de Google, a pesar de guardarse en Google Drive. Sin embargo, esta política cambió y ahora sí descuentan capacidad, por lo que debes eliminar contenido innecesario, como capturas de pantalla, memes, videos de TikTok y otros archivos de gran tamaño.
¿Cómo evitar que esto ocurra?
Como dijimos, una opción es suscribirse a Google One que ofrece 100 GB de almacenamiento en la nube por S/7.50 al mes. Si necesitas más capacidad, existe el plan Premium con 2 TB por S/35.99 mensuales. Además, Google brinda la alternativa de planes anuales, que implican un solo pago por 12 meses y resultan más convenientes, ya que permiten ahorrar.
En caso no desees pagar ninguna suscripción, lo que deberás hacer es entrar a las plataformas comprometidas (Gmail, Google Drive, Google Fotos y WhatsApp) y empezar a eliminar fotos, videos, música, entre otross archivos de gran tamaño que no sean importantes. A continuación, te revelamos unos trucos para identificar los archivos más pesados:
1. Gmail
- Ingresa a tu cuenta de Gmail desde tu computadora o teléfono
- En la parte superior verás un cuadro de búsqueda. Debes escribir el siguiente comando: "size:10M"
- Inmediatamente, aparecerán los correos que pesan más de 10 MB. Busca los innecesarios y procede a borrarlos
- Cabe resaltar que puedes cambiar el comando. Por ejemplo: "size:5M", "size:20M", etc.
2. Google Drive
- Entra a Google Drive en tu celular o computadora
- Ve a "Mi Unidad". Saldrán todos los archivos que has guardado
- Al costado de cada archivo, puedes ver su tamaño
- Si pesa demasiado y es innecesario, procede a borrarlo y asegúrate de vaciar la papelera después.
3. Google Fotos
- Accede a Google Fotos desde tu computadora o smartphone
- Aparecerán todas las fotos y videos que tienes guardado en la plataforma
- Procede a borrar el contenido irrelevante (capturas de pantalla o memes), así como las fotos repetidas o fotos borrosas
- Finalmente, no olvides vacíar la papelera al terminar
4. WhatsApp
- Abre WhatsApp en tu teléfono inteligente, sea Android o iPhone
- Ve a Ajustes y luego a "Almacenamiento y datos"
- Pulsa sobre "Administrar almacenamiento"
- Verás una sección con los videos que pesan más de 5 MB. Ingresa y borra aquellos innecesarios
- También verás una lista con los chats más pesados que tienes
- Ingresa a los primeros y verás las fotos, videos y otro contenido que está ocupando espacio
- Elimina el contenido sin importancia
Una vez que elimines el contenido irrelevante de tu cuenta de WhatsApp, notarás que la aplicación ya no ocupa tanto espacio como antes. El siguiente paso es generar una nueva copia de seguridad, que reemplazará a la anterior y se almacenará con un tamaño mucho menor en Google Drive, liberando así los 15 GB disponibles.
- Entra a los ajustes de WhatsApp
- Oprime la opción Chats
- Busca la opción Copia de seguridad
- Notarás que su tamaño se ha reducido
- Pulsa el botón 'Guardar' y espera que termine el proceso.