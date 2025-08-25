HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

WhatsApp tendrá llamadas por satélite, pero no en todos los teléfonos: solo este modelo será compatible

Gracias a esta función, los usuarios de WhatsApp podrán realizar llamadas y videollamadas incluso en zonas remotas sin cobertura. ¿En qué celular estará disponible?

Los Pixel 10 llegan oficialmente el próximo 28 de agosto de 2025.
Los Pixel 10 llegan oficialmente el próximo 28 de agosto de 2025. | Foto: Google/Hipertextual

Desde que Meta incorporó las llamadas en WhatsApp, millones de usuarios en todo el mundo usan esta función para comunicarse con amigos y familiares. A diferencia de las llamadas tradicionales, estas son completamente gratuitas, siempre y cuando el teléfono esté conectado a una red Wi-Fi. Si usas tus datos móviles, el consumo se descontará del plan contratado.

Como habrás notado, el problema de las llamadas de WhatsApp es que nuestro celular debe tener conexión a internet, de lo contrario, no es posible iniciar una conversación. Sin embargo, esto está a punto de cambiar, ya que se ha confirmado que la app de mensajería instantánea incorporará la opción de realizar llamadas vía satélite. Aquí te contamos.

lr.pe

¿Qué son las llamadas por satélite de WhatsApp?

En la actualidad, cuando viajamos a lugares remotos es común quedarnos sin señal telefónica y sin acceso a datos móviles, lo que nos deja completamente incomunicados. Si bien esta desconexión puede resultar positiva en ciertos casos, en situaciones de emergencia se convierte en un riesgo, ya que impide usar el celular para pedir ayuda.

Para enfrentar este problema, WhatsApp incorporará las llamadas satelitales, una innovadora función que permitirá comunicarnos incluso en zonas sin cobertura (como montañas o áreas rurales), ya que la conexión no dependerá de las antenas terrestres habituales, sino que se establecerá directamente a través de satélites que están en el espacio.

Aunque miles de usuarios de WhatsApp se emocionaron con el anuncio de esta nueva herramienta, lo cierto es que no estará disponible para todos. Por ahora, solo una compañía cuenta con un smartphone compatible con esta función y dicho dispositivo todavía no ha sido presentado de manera oficial. ¿Quieres saber cuál es? Aquí te lo contamos.

lr.pe

¿Qué teléfono será compatible con las llamadas satelitales de WhatsApp?

A través de su cuenta de X, Google anunció que los nuevos Pixel 10 serán los primeros teléfonos inteligentes que serán compatibles con las llamadas satelitales de WhatsApp. Como se sabe, este smartphone será presentado el próximo 28 de agosto de 2025 y viene cargado de muchas novedades, sobre todo relacionadas a la IA.

"Pixel 10 lo tiene cubierto dentro y fuera de la red. Los dispositivos Pixel serán los primeros en ofrecer llamadas de voz y video en WhatsApp a través de una red satelital a partir del 28 de agosto", escribió Google. Su publicación venía acompañada de un breve video que ilustra mejor cómo lucirá esta nueva herramienta.

Cabe resaltar que esta función de WhatsApp no se limita a situaciones de emergencia, ya que permitirá realizar llamadas o videollamadas en cualquier momento. Sin embargo, es importante tener presente que solo estará disponible con determinados operadores y que su uso podría generar cargos adicionales en tu recibo.

