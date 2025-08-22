WhatsApp: paso a paso para ocultar tus chats con un código secreto

Las redes sociales se han vuelto muy importantes en nuestro día a día, ya que miles de usuarios tienen estas aplicaciones descargadas. Entre ellas, la más utilizada es la de WhatsApp; por eso, el equipo de Meta, dueño de la aplicación, busca realizar mejoras para modernizar la experiencia de los usuarios.

Para mejorar la seguridad del público, se han creado varios puntos clave, entre ellos el cifrado de extremo a extremo, archivar los chats y ahora un código secreto para ocultar los chats, ya que muchas veces, por medio de la aplicación, pasan archivos, fotos privadas y conversaciones.

PUEDES VER: WhatsApp permite dejar mensajes de voz tras llamadas no contestadas en nueva función

Guía de pasos para ocultar tu chat con un código secreto

Para poder tener esta nueva función, tienes que con la aplicación de WhatsApp actualizada hasta el último modelo. Luego de esto, tienes que hacer:

Debes elegir el chat que deseas ocultar, mantener pulsado y elegir la opción "Chat Lock", con el medio con el cual tu bloqueas tu celular (Contraseña, Face ID, huella digital)

Vas a Configuración de privacidad y eliges la opción Ocultar chats bloqueados.

Elige un código secreto que contenga letras en mayúscula o minúscula, números, símbolos o incluso emojis y el chat se guardará.

Para volver a acceder a este chat pones el código elegido en la búsqueda de chat y lo encontrarás.

Se recomienda a los usuarios recordar siempre este código secreto, ya que al perderlo podrías perder el chat y no volverá a aparecer.

PUEDES VER: Cómo leer mensajes eliminados de WhatsApp en Android usando el historial de notificaciones

WhatsApp cuida la privacidad de sus usuarios

Meta busca cuidar la privacidad de los usuarios, ya que últimamente ha habido muchos casos de estafas e incluso se han eliminado más de 60 millones de cuentas, por lo que se han implementado varias funciones.

No solo en el chat personal, sino en los chats grupales, ya que muchas veces, a través de links, pueden hackear tus cuentas, entrar a tu sistema financiero, redes sociales, entre otros.